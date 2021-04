Manu Farrando, jugador del Córdoba CF, reiteró tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que no finalizar entre los tres primeros clasificados en la primera fase «fue un fracaso», aunque para los jugadores «ya pasó», porque «como en la vida, cuando te golpean hay que seguir, sacar pecho y salir adelante». «Lo ´mas fácil y cobarde sería tirar la toalla», explicó el defensa blanquiverde, que aseveró que «nosotros no lo vamos a hacer», porque «hay otro objetivo, que es claro, iremos a por él y lo vamos a conseguir», aseguró.

Farrando negó que el Córdoba CF «tenga dos caras», recordando que ante el Tamaraceite, el conjunto blanquiverde se adelantó «pronto», mostrando «una mejor cara en la primera parte», aunque justificando que «el equipo de enfrente no tiene nada que perder, se va para arriba, incluso con uno menos, ellos están también adaptados al campo y les gusta tener la pelota», como algunos de los motivos por los que el encuentro se igualó e incluso los locales tuvieron ocasiones, aun con uno menos. «Es verdad que nosotros pudimos rematar el partido», admitió el zaguero, que reclamó «quedarse con lo bueno, conseguimos los tres puntos», recordando que el Córdoba CF fue «el segundo equipo que gana en ese campo este año», lo que demuestra para Farrando «la dificultad» que tuvo el partido. Eso sí, reconoció de nuevo que los blanquiverdes tienen que «matar los partidos antes», pero que en cualquier caso son «tres puntos muy importantes para iniciar la segunda fase».

Farrando aseguró también que «estamos convencidísimos del objetivo, de que lo vamos a lograr» y que para ello, «todo pasa por ganar esta semana en casa», ante la Balona, para «meternos arriba y que ya no nos saque nadie». Además, futbolista de origen argentino apeló a pensar solo en el duelo del domingo, ya que «pensar más lejos es un error. Vamos a pensar en esta semana, en ganar, para llegar luego al objetivo que tenemos más lejos».

Sobre el próximo rival, a Farrando le gustó la Balompédica Linense «en pretemporada, cuando jugamos el amistoso, me gustó bastante y la clasificación lo refleja», por lo que vaticinó un partido «complicado, como todos en esta categoría. Ningún partido es fácil, cualquier equipo te compite», por lo que apeló «a salir a hacer nuestro partido, marcarles quiénes somos y a partir de ahí complicarles la vida, llevar la iniciativa del encuentro y llevarnos los tres puntos».

Finalmente, Manu Farrando reconoció que el Córdoba CF se juega «mucho, somos conscientes de que tenemos que ganar, salir a por todas, dar un pasito más e ir a por nuestro objetivo».