El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este miércoles al Gobierno andaluz desde el Congreso de los Diputados que reconozca el «error» y frene el «atropello» de Doñana, ya que asegura que ni el «negacionismo climático de unos» ni la «soberbia» de otros salvarán a este parque nacional. Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, acusó al gobierno central de «intoxicar y faltar a la verdad» con bulos a través de la información que le traslada a la Comisión Europea sobre la ley andaluza para ampliar los regadíos en Doñana, y reclamó el derecho de la Junta a «ser escuchados en Europa y a esclarecer» este asunto.

Durante su comparecencia en el Congreso para abordar la situación de la guerra en Ucrania, la relación de España con Marruecos y la política europea, Sánchez cargó nuevamente contra el plan para ampliar regadíos en Doñana aprobado en el Parlamento andaluz con los votos de PP (al frente del Gobierno) y Vox, algo que considera de «máxima gravedad». Sánchez aseguró que la jurisprudencia española y europea son «tajantes contra los planes que tratan de imponer la derecha y ultraderecha andaluza» y que «todas las alarmas están encendidas en la comunidad científica y en la Comisión Europea».

«De ahí que en la sede de la soberanía nacional se le pida de nuevo al Gobierno de Andalucía la retirada de sus planes, que reconozca el error y que frene este atropello, porque ni el negacionismo climático de unos ni la soberbia de otros salvarán Doñana», comentó en referencia a Vox y el PP. «Doñana será salvada si hacemos caso a la ciencia, si cuidamos y no se engaña a los agricultores y si cumplimos con la legislación y las sentencias de los tribunales españoles y europeos», añadió.

El presidente del Ejecutivo central asegura que "todas las alarmas están encendidas en la Comisión Europea"

Mientras tanto, en una entrevista en Onda Cero, Juanma Moreno expuso la voluntad de la Junta de poder trasladar de primera mano a la Comisión Europea y al comisario de Medio Ambiente el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento andaluz para ampliar en unas 700 hectáreas los regadíos en Doñana e introducir «sus sugerencias» porque «somos sensibles». Sin embargo, se quejó de que hasta ahora la información trasladada a Bruselas es «unidireccional» desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez y con la que «se falta a la verdad» para «intoxicar» con fines electorales por parte del PSOE, que ha encontrado una «grieta con mentiras con la que intentar atacarme y desgastar» al Gobierno andaluz.

"Un problema que creó el PSOE"

El presidente andaluz demintió que el proyecto de ley esté ya aprobado, que se permita hacer nuevos pozos porque «no hay amnistía para nadie» ni tampoco se autorizan nuevos cultivos sino que se busca solucionar un «problema que creó el PSOE en 2014 con una regularización que dejó fuera a localidades de la corona norte de Doñana».

Ese problema dejó en «alegalidad» a muchos agricultores que «llevan pinchando agua en el entorno de Doñana» y vertiendo agua no depurada, que le ha supuesto a la Junta una multa de la UE de doce millones pagados en sanciones, e insistió en que no se permiten nuevos cultivos, sino que se le da una solución a los que ya existen para que tengan derechos de agua, que a su vez dependerá de las concesiones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de que haya agua.

Según el presidente andaluz, a Doñana «no le perjudica» la regularización de regadíos porque no se permite «perforar acuíferos como se ha permitido muchos años por el PSOE» y «se acaba con los pozos ilegales definitivamente al solucionar una reivindicación legítima» de los agricultores. No obstante, avanzó que su grupo está abierto a modificaciones «razonables» en dicho proyecto de ley y, de hecho, apuntó que se revisarán «uno por uno y posiblemente no sean 700 hectáreas las regularizables sino bastantes menos». Por último, Moreno criticó a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por un «uso maniqueo y distorsionado» de sus palabras.

Por su parte, el consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y simplificación Administrativa, Antonio Sanz, se mostró convencido ayer de que al presidente del Gobierno español «le importa muy poco» el parque de Doñana y sólo se está dedicando a «atacar» a Andalucía por su «nerviosismo electoral» y porque el PSOE no ha aceptado la mayoría absoluta del PP-A.

En declaraciones a los periodistas en Madrid, Antonio Sanz indicó que la situación actual del parque de Doñana sólo «tiene un culpable evidente», que es Pedro Sánchez, porque la Ley del Trasvase de 2018 exigía «el desarrollo de diez infraestructuras para abordar el problema del agua en el parque y ninguna de las obras se ha llevado a cabo» por parte del Gobierno central, insistiendo en que si hoy Doñana tiene un problema es por «los incumplimientos» de Pedro Sánchez, por no haber hecho esas obras, como el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras para garantizar agua a Doñana.