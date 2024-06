Acaba una temporada de caracoles "muy positiva" gracias al buen tiempo y pese a la subida de precios

Ya no queda “una de chicos" por pedir, la temporada de caracoles echa el cierre de manera oficial este miércoles, 19 de junio, aunque de manera oficiosa lo ha hecho este fin de semana, cuando se han desmontado los últimos puestos que quedaban abiertos. Cristian Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes Caracoleros de Córdoba ha calificado la campaña como “muy buena”, a pesar de la subida de precios que marcó su inicio.

El buen tiempo y las fiestas, claves

La temporada de caracoles arrancó el pasado 23 de febrero acusada por una subida de precios generalizada y con el temor de que esto repercutiera en las ventas. Pérez apunta que esta alza ha estado provocada por el “gran encarecimiento de las tarifas de los proveedores”, con precios que llegaron a subir "hasta un 150%", concreta. Desde el puesto de Caracol Cordobés señalan que “al principio se notó una bajada del consumo” pero que “explicándole la situación a la clientela, la entendieron y volvieron las ventas habituales”. También recuerdan que "se ha reducido el margen de beneficio" para no afectar tanto a los consumidores.

No obstante, tanto desde Caracol Cordobés como desde la asociación coinciden en que ha sido una temporada muy positiva, especialmente el mes de mayo. Entre las razones, destaca el buen tiempo, ya que “el calor intenso aún no ha llegado y nos ha permitido alargar un poco la campaña”, apunta Pérez. Esto ha compensado con creces el paréntesis que supuso la Semana Santa, donde la lluvia no dio un respiro. “Fueron diez días perdidos, y es una pena porque en esas fechas la gente sale más y llegan clientes de los pueblos, que también se paran a tomar caracoles”, aseguran desde el puesto de Cruz de Juárez, donde coinciden en el análisis: el mes de mayo ha compensado el difícil arranque.

Clientes durante la temporada de caracoles. / A. J. González

Más allá de que en el último mes las temperaturas hayan sido algo más suaves de lo habitual, los caracoleros están de acuerdo en que buena parte del éxito de la campaña han sido las fiestas. “Al llegar la Feria, los Patios y las Cruces antes ha supuesto un impulso para nosotros, por lo que nos ha ayudado abrir hasta más tarde”, explican desde Caracol Cordobés.

No obstante, pese a que oficialmente sea este miércoles el último día que se pueda vender caracoles, de manera oficiosa lo ha sido este fin de semana, con el cierre de los últimos puestos. “Necesitas vender mucho para sacar beneficio, y en el momento en el que la clientela baja, no puedes seguir”, aclaran desde el negocio ubicado en Santa Rosa. El representante del sector confirma que “desde hace dos semanas prácticamente todos los puestos han cerrado”.

Las recetas más clásicas de caracoles conviven con las más innovadoras. / Víctor Castro

Por otro lado, este año se ha mantenido el auge de recetas de caracoles fuera de lo tradicional, puesto que "las clásicas atraen a los más veteranos, mientras que las experimentales las piden mucho los jóvenes", corrobora Pérez.

Mesa de diálogo con el Ayuntamiento

Otro de los asuntos que marcó el inicio de la temporada fueron los problemas administrativos para el montaje de los negocios. En el mes de febrero, Cristian Pérez aseguró que había “excesiva burocracia”. Sobre este asunto, ha confirmado que para el mes de septiembre habrá una mesa de diálogo con el Ayuntamiento de Córdoba, con el fin de “evitar problemas de última hora como el de este año”. En ella, también trasladarán sus propuestas para 2025, “porque es algo único de Córdoba”, recuerda el presidente de la asociación, que matiza que “aún tenemos que sentarnos los asociados para acordar las ideas que queremos plantear”.

