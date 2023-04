El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, califica de «claramente ilegal» la proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía para regularizar cerca de 800 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana porque va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se arroga una competencia que no es autonómica y porque es «irreal» dado que «no se dispone de agua» y «no se tiene título para atribuir agua. Así lo manifestó Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha pedido a «los autores de la iniciativa» que den «un paso atrás» y eviten el daño reputacional que España puede sufrir por el plan de regularizar regadíos al sector.

«Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura, algo que tenemos que defender porque es nuestro patrimonio», comparó Planas, que aseguró que el Gobierno hará «todo lo que sea necesario» para que la iniciativa que se tramita en el Parlamento de Andalucía y que es «absolutamente incomprensible y racional no se lleve a su fin». El ministro recordó que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaba a España en el año 2021 por incumplir la Directiva marco del agua y la Directiva de hábitat. Además, considera «ilegal» e «irreal» esta propuesta porque trata de distribuir un agua que «en el contexto actual no existe en aquella zona», algo que para el ministro es «claramente irresponsable» porque crea expectativas que no van a ser satisfechas.

Continúa la polémica ante la proposición de ley que se tramita en el Parlamento andaluz

Por ello, pidió a la Junta de Andalucía que retire la propuesta y refrendó el anuncio de vicepresidenta tercera del Gobierno de interponer recursos de inconstitucionalidad si se completa el trámite jurídico.

En calidad de ministro de Agricultura, aseguró que está «siempre» al lado del sector agrícola y ganadero. Por ello, expresó que le preocupa «muy seriamente» el daño reputacional que supone esta iniciativa respecto a la exportación de frutos rojos y, en general, de las frutas y hortalizas de España a los mercados exteriores. En concreto, dijo que España exporta frutos rojos por un importe de más de 1.500 millones de euros de media, de los que una tercera parte corresponden al mercado alemán que puede resultar «afectado por una iniciativa irresponsable».

50 eurodiputados rechazan la propuesta de la junta

Unos 50 eurodiputados de distintos partidos políticos y nacionalidades denunciaron este martes en el Parlamento Europeo en Estrasburgo la proposición de ley sobre regadíos en Doñana. En la protesta conjunta, sin miembros del PP ni Vox, decenas de eurodiputados, principalmente españoles, mostraron su rechazo a los planes de la Junta con carteles con el lema «Salvemos Doñana».