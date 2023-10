Salón con chimenea y zonas diferencias, cocinas con office para pasar agradables momentos en familia, habitaciones ampllias para que cada miembro de la familia disponga de su espacio, porches agradables para cualquier época del año, piscina y también por qué no, jardín, garaje y trastero. Este plano sería ideal para edificar en este terreno en venta en El Brillante, una parcela con 60 metros de fachada, con una forma muy regular y una orientación perfecta, ubicada en una calle muy tranquila y rodeada de casas ya construidas y habitadas, y lista para empezar a construir.

Nos atiende Fracisco Manrique, gerente, al que le solicitamos que nos preste información para todos aquellos lectores que desean poner su vivienda en venta o alquiler o comprar un inmueble.

-¿Qué servicios ofrece Metro Cuadrado inmobiliaria que nos decante como profesional para realizar una operación inmobiliaria?

Nuestros servicios principalmente son asesorar al cliente vendedor, ayudándole a encontrar un precio óptimo para vender su vivienda en el menor tiempo posible, ayudándole en la documentación que ha de tener preparada, y en general, durante todo el proceso de venta. A los compradores nos enfocamos en encontrar una vivienda que les enamore y que a la vez puedan comprar con cabeza, siendo conscientes de las limitaciones de cada uno y pensando a largo plazo. Comprar una vivienda es algo muy serio, probablemente la mayor inversión que realizan la mayoría de las familias, por lo que hay que hacerlo con mucha sensatez. Poner tu piso en venta en Córdoba con nosotros es ponerlo en buenas manos, con total garantía y evitar preocupaciones a nuestros clientes.

-¿Qué zona le recomendaría a un usuario que quiere comprar una vivienda?

Toda la zona de Poniente es la más demandada actualmente. Sus edificaciones nuevas, acerados amplios, zonas abiertas, etc. hacen un barro muy atractivo para parejas jóvenes que compran su primera vivienda y para los no tan jóvenes, que cambian la vivienda en la que han criado a su familia, por algo más cómodo y con mejor calidad de vida.

- ¿A qué público van dirigidos los inmuebles de su cartera, parejas, familias, segunda residencia, inversores?

A todo tipo de público, si bien es verdad que por circunstancias trabajamos mucho con parejas que buscan su primera vivienda y cada vez más con inversores que buscan rentabilizar su capital.

-¿Qué rango de precio se baraja para adquirir una vivienda de primera residencia en estos momentos ?

Es difícil establecer un rango, hay que tener en cuenta la zona donde se encuentra el inmueble y las características económicas de cada uno de los futuros compradores. Al final el comprador tiene y debe, esto último es muy importante, de adaptarse a sus posibilidades. Pero siempre, independientemente de la capacidad económica de cada uno, tratamos de encontrar la vivienda que le llene, que sea capaz de hacerla su hogar e imaginarse un futuro feliz en ella, luego ya, el tiempo dirá.

Un ejemplo podría ser este piso en venta en Valdeolleros, junto a la Cruz de Juárez tiene un precio de 104.000 euros y cuenta con salón con terraza, cocina, dos dormitorios grandes y un amplio cuarto de baño. Ideal para parejas o jóvenes que deseen emanciparse.

-¿Hay suficiente oferta en respuesta a la demanda de vivienda existente?.

Sí, oferta siempre hay, pero de la mayor o menor oferta que haya va a depender que los precios cojan una tendencia a la baja o al alza. En mi opinión se debería relajar el gravamen fiscal para quien venda una vivienda, al objeto de que aumente la oferta y así bajen los precios, fundamental para que todas las personas tengan acceso a la vivienda, derecho fundamental.

-¿Le daría alguna recomendación a personas que disponen de segundas viviendas para gestionarlas en alquiler ante la fuerte demanda de interesados y escasez de este tipo de vivienda?.

Básicamente que se pongan en manos de un buen profesional, que les guiará en la mejor y más segura manera de hacerlo. Hace años alquilar una vivienda era muy fácil, en cuanto al proceso me refiero. Las cosas han cambiado y ahora se debe de cumplir con una normativa que las personas que no se dedican a ello no tienen por qué saber, pero que sí tienen la obligación de cumplir.

- ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario ahora mismo?.

Todos son conocidos porque se está hablando mucho de ello. Hay que conseguir que tanto el mercado de compraventa como el de alquiler moderen los precios. Es beneficioso para todos, contribuiría a que el mercado se activase y ayudaría a reducir la inflación, con lo que empezaríamos a ver una reducción de los tipos de interés, algo que está ahogando económicamente a muchas familias.

- En cuanto a las oportunidades existentes, ¿Cuáles destacaría?.

Quien busca oportunidades principalmente es el inversor, algo lógico, a éste aconsejarle que delegue en un agente inmobiliario con experiencia y en el que confíe, seguro que sabrá asesorarle de forma acertada cuando surja una oportunidad rentable.

Para el resto de personas que busquen adquirir una vivienda las oportunidades deben surgir no solamente en cuanto a lo económico, sino en encontrar una vivienda que cumpla con todas sus expectativas y que les enamore, seguro que van a surgir, es un proceso muy bonito para nosotros ayudarle a encontrarlo.

- ¿Qué le recomendaría a una persona que va a poner en venta su vivienda?.

Principalmente que se ponga en manos de un buen profesional. Es lo más práctico y cómodo para él, dejarse guiar y hacer fácil un proceso que mal hecho puede convertirse en un verdadero problema.

