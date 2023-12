Hay un personaje importante de este país que va de un lado para otro y, parece no encontrar la salida, quizá porque la calle donde se ha metido, no la tiene. Al margen de este espectáculo, la sociedad en general, no está muy preocupada y se dispone a pasar unas buenas fiestas de Navidad que, después de la pandemia, bien las merece. Con mis mejores intenciones, quisiera felicitar a todo el mundo y si no hay suerte en la lotería, que el próximo año, nos conceda: salud, trabajo y justicia, que traiga la paz a los países en guerra y que en esta España nuestra, al menos en la política, se alcance la mayor concordia y dignidad posible.