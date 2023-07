Leo con gozo que han bajado los suicidios en Córdoba. Por fin se habla de ello. Me refiero a los suicidios de cordobeses como consecuencia de la depresión padecida al no ver futuro alguno en sus vidas ni en las de sus descendientes. Futuro que les robaron los que arruinaron Córdoba entera para varias generaciones, al saquear el anterior monopolio cordobés de la cajasur eclesiástica. Los culpables tienen nombres y apellidos y viven nunca mejor dicho, como dioses. ¡La verdad no mancha los labios de quien la dice, sino las conciencias de quienes la ocultan!