¿Lluvia o lágrimas?

No cesa de llover en Córdoba, la ciudad que junto a su río deseaba ver llegar las procesiones por la Puerta del Puente, una puerta que guarda la entrada al templo omeya y a todo un casco histórico reconocido en el mundo entero. No para de llover en nuestra ciudad y debemos alegrarnos por ello. Nunca llueve a gusto de todos, es tan obvio como ancestral, pero en estos días más que nunca. Se nos agua la Semana Santa, siete días en los que miles de personas se echan a la calle llevadas por fervor, curiosidad o simplemente tradición cultural para observar los desfiles procesionales de treinta y ocho cofradías, sin contar las que hacen su estación de penitencia en la semana previa.

Se repite otro año más la situación quizá extraña, pero seguro triste, de ver a tantas personas llorando por no poder procesionar junto a su Cristo o su Virgen. Niños y adolescentes en su mayoría que no entienden por qué llueve precisamente el día que sale su hermandad. ¿Por qué sufren esta pequeña tragedia? Si entendemos solo la actividad de una hermandad como el desfile procesional por las calles de Córdoba en su día tradicional, sí es una tragedia. Velas, flores, bandas de música, avituallamiento, y tanto gasto que conlleva poner una hermandad en la calle para no poder mostrarse ante sus paisanos.

Dios no hace que llueva el día que queramos. La oración no es superchería que consigue poner de acuerdo a mucha gente para hacer que no llueva; el Dios de los cristianos no es un dios que exige danzas para que caigan gotas del cielo o que apaga el grifo para que puedan salir las procesiones. ¿Por qué debemos rezar entonces? Es imprescindible explicar a tantos chicos y chicas embelesados con el movimiento cofrade qué significa poner una procesión en la calle, qué sentido tiene la existencia de su hermandad y qué más cosas hacer durante el año además de procesionar.

La lluvia es urgente en Córdoba y más exactamente en el Valle de los Pedroches, a cuyos pueblos sigue llegando el camión cisterna cargado de agua potable. Parece que las gotas de lluvia seguirán golpeando las flores de azahar del Patio de los Naranjos. Si hacemos un ejercicio poético podríamos decir que los naranjos lloran de pena por no poder ver un paso de misterio concreto para hacer su estación de penitencia en la Mezquita-Catedral.

Pero, ¿qué es lo cristiano: rezar por la procesión o por la lluvia? ¿Es el desfile procesional el objetivo principal de una cofradía? Quizá nos estemos centrando demasiado en el espectáculo, en una especie de boato vacío y pseudolitúrgico, que rodea a la Semana Santa y se esté perdiendo la noción de las cosas... Tenemos mucho trabajo por delante.

* Profesor

