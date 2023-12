El día que volvamos a pisar tierra firme quizá recordaremos que una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira. Pedro Sánchez publica un nuevo libro y lo titula así: ‘Tierra firme’. El anterior, ‘Manual de resistencia’, también era un libro de Pedro Sánchez escrito por Irene Lozano. Estas cosas son frecuentes y pueden resolverse con mil fórmulas, desde poner el nombre de la periodista más pequeñito, en la portada, a recurrir a la consabida fórmula de «Pedro Sánchez en conversación con». En definitiva, decir lo que es. Escribir un libro no es más costoso que levantar un muro, sino diferente, pero a Sánchez le resulta más fácil, está visto, levantar un muro que escribir sus libros. Siempre me ha sorprendido este tipo de afán. Macho, concéntrate en ser bueno en lo tuyo. Y si lo eres, entonces adelante: desde ahí, pero escríbelo tú. Alfonso Guerra, por ejemplo, firma unos libros excelentes de memorias, con auténtica textura literaria en la fabulación del recuerdo, aunque ahora estén tratando de enclaustrarlo dentro de las paredes, por otro lado honorables, de su libertad personal. La libertad personal, hoy, básicamente, consiste en denunciar que el emperador va desnudo. Lo alucinante sigue siendo la cantidad de gente que no sólo permanece callada, silenciosa desde su sillón mientras se derrumba la pantalla, sino que hasta levanta la voz airadamente para decirnos que no, que va vestido, y que encima el ropaje este de la amnistía le quedará de fábula a nuestra democracia. Y los que insisten en que no, que va en pelotas, porque juró y perjuró que la amnistía no y tal, son nombrados fachas de toda la vida. El otro día le soltó el presidente Sánchez a Susanna Griso que la amnistía está en la Constitución, con la misma jeta de cuero imperturbable que cuando presente el nuevo libro que no habrá escrito él. Y, en el prólogo, habla Sánchez de las «mentiras palmarias» de la oposición. Si esta es la tierra firme, habrá que resistir en el pantano.

*Escritor