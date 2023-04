La verdad no daña

«La verdad nunca daña una causa que es justa» -Mahatma Gandhi-, de ahí que hoy mi artículo verse sobre una verdad que creo que sí, que está dañando la justicia. Me refiero al sistema de oposiciones al magisterio. Cada año, promociones nuevas de jóvenes e ilusionados maestros se van sumando a un paro indefinido que año tras año va segando legítimos sueños y esfuerzos. No tengo ninguna esperanza - me decía una chica, tras sacar un notable en el examen, haber hecho un máster y haber estado pagando un preparador durante dos años-. Los interinos, con menor nota, van delante. No tenemos nada qué hacer, y su desaliento era tal que me contagió como si, efectivamente, un gran muro se interpusiera en el futuro de tantos sueños. No voy, de ninguna manera, contra estos interinos que hacen uso de derechos concedidos, pero, ¿por qué no tener una oposición para ellos o la adjudicación de un proporcional número de plazas y dejar opción a los demás? Sinceramente, creo que sería lo justo y no entiendo que los responsables competentes no lo vean así. Siempre el magisterio vapuleado abusando de tan importante profesión por cuyas manos, sin remedio, pasa el futuro. No sé qué siento al comprobar cómo solo por desplazamiento, cualquier profesional cobra treinta euros, y un maestro/a, nada, y si acaso ocho o 10 euros por hora de clase particular. Toda la vida me la he pasado reivindicando dignidad, justicia y atención al magisterio. Dice Nelson Mandela - citado en otras ocasiones- que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y es así y lo será siempre, pero, ¡qué reforma haría falta! Absurdos sistemas, más de lo mismo, y que los niños sigan pasando frío en los inviernos y tremendos calores en los veranos, que sin comprender palabras, estudio, exámenes, suspensos, que a los maestros se los coman los papeles y que los futuros maestros lleguen a jubilarse tratando de aprobar unas injustas oposiciones.

*Maestra y escritora