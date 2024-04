No cabe duda de que Córdoba es una de las mejores ciudades para conocer desde el punto de vista turístico. Sus cuatro Patrimonios de la Humanidad por la Unesco, atraen a miles de turistas a ella. No obstante, otro sector que viene pisando fuerte en los últimos años es el gastronómico. Y es que, Córdoba se está posicionando como tierra de buena gastronomía, donde encontrar una amplia oferta, de calidad y a precio razonable. Esto no solo lo saben los expertos gastronómicos, que cada vez galardonan a más restaurantes, también los 'influencers' especializados en esta temática, también llamados 'foodies'. Una de las más famosas de España, que cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en TikTok, ha pasado recientemente por la ciudad y ha recomendado estos lugares.