Mucha citas navideñas para el primer fin de semana oficial de la Navidad en Córdoba. Coincidiendo con la celebración de la Nochebuena el próximo domingo, las actividades de temática festiva centran la agenda de ocio y cultura de viernes a domingo, con propuestas para todos los públicos, dejando apenas espacio para una cita en el Gran Teatro con el actor cordobés Fernando Tejero, y un concierto de rock en el Ambigú de la Axerquía.

Sin olvidar la ‘tardebuena’, estos son los planes que no puedes perderte este fin de semana en Córdoba.

Nazaret por Navidad en Planneo Joven

El Quiosco Joven acoge este viernes 22 de septiembre, a partir de las 17.00 horas, un concierto de Navidad organizado dentro del programa Planneo Joven en una sesión doble que incluye la presentación del videoclip ‘Cruzando el puente’, realizado por jóvenes del barrio del Guadalquivir.

A continuación tendrá lugar el concierto flamenco ‘Nazaret por Navidad’ con las voces de Esther Roselló, Kike Martin, Maria González, Ana Hernández, Kike Castro y Manuel Santiago; las guitarras de Fran Cortés y Juan Guerrero; Diego Plantón al teclado y Rafalín Reyes a la percusión.

Camino del zoo, en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Córdoba acoge el viernes 22 de septiembre estreno nacional de ‘Camino del zoo’, de Edward Albee, protagonizada por el actor cordobés Fernando Tejero. Originalmente titulada Peter & Jerry, At Home at the Zoo (Camino al zoo) combina la clásica obra corta de Albee The Zoo Story (1959) con su precuela, Homelife (2004). Juntas, estas obras cortas forman una historia completa de Peter, un ejecutivo editorial; de Ana, su esposa; y de Jerry, un extraño que Peter conoce en el parque.

Con dirección de Juan Carlos Rubio, la obra está protagonizada por Tejero, Dani Muriel y Mabel del Pozo. El estreno es el viernes 22 de septiembre, a las 20.00 horas, y las entradas están agotadas.

The Buzz Lovers en el Ambigú

El sábado 23 de septiembre, fin de gira de The Buzz Lovers, considerada la mejor banda tributo a Nirvana. A las 21.30 horas en el Ambigú de la Axerquía.

Programación especial de Navidad en Córdoba

Y continúan las actividades especiales con motivo de las fiestas incluidas en el programa Navidad en Córdoba 2023. Estas son las previstas para este fin de semana.

Navidad en Los Patios

Los Patios de Córdoba abren sus puertas entre el 22 y 23 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas con la participación de 39 recintos. Durante el fin de semana está planificada una ruta especial los días 22 y 23, que recorrerá los siguientes patios: San Basilio, 44 – Samuel de los Santos Gener, 5 – Pastora, 2 – San Juan de Palomares, 8 – San Juan de Palomares, 11 – La Palma, 3 – Aceite, 8 – Siete Revueltas, 1

Espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde

Es uno de los grandes atractivos de las luces de Navidad en Córdoba. El medio arco instalado en Cruz Conde cuenta con 348 metros de longitud y contará con más de 743.000 puntos de luz. El espectáculo tiene programados cinco pases diarios. El primero a las 19.00 horas, y cada media hora se sucederán los siguientes. Solo hay dos pases con sonido normal: los de las 19.30 y las 20.30 horas. El resto, es decir, los de las 19.00. 20.00 y 21.00 se proyectan con una intensidad de sonido reducido para evitar molestias a los vecinos de las inmediaciones y comercios y favorecer su visionado por personas con TEA.

Ruta de belenes

Desde el 6 de diciembre se celebra el 42º Concurso Cajasur de Belenes Córdoba 2023 organizado por la Fundación Cajasur y la Asociación de Belenista de Córdoba cuenta, en esta edición, con 30 belenes participantes, entre particulares, asociaciones, instituciones, peñas, colegios, parroquias, locales comerciales, hermandades y cofradías.

Corales, villancicos y zambombas

Quienes paseen por las calles de Córdoba este fin de semana podrán disfrutar de la ambientación musical a cargo de corales, pasacalles y zambombas, que se encargarán de interpretar las melodías y canciones clásicas y populares de estas fechas.

El viernes 22 de diciembre concluye la XXXI Muestra de Corales Cordobesas, con la actuación de Coro Cantábile, a las 20.00 horas en la Sala Orive.

Tampoco faltarán las tradicionales zambombas. Para este fin de semana hay programada una zambomba el 23 de diciembre, a cargo de la Hermandad de la Pasión, en el patio de la AAVV Alcázar Viejo.

Y este fin de semana también actuación de Cantarillo 2023 con “Tu gran banda sonora navideña” Alberto de Paz y Antonio Fernández. La cita es en la Sala Orive a las 20.00 horas.

Navidad en Viana

El viernes 22 de diciembre comienza la programación de Viana en Navidad con ‘Navidad flamenca’ en la iglesia de la Magdalena. A las 22.00 horas.

Actividades con niños para el finde

Los más pequeños de la casa también cuentan con una amplia oferta de actividades para este fin de semana.

Chiquilandia

El parque infantil de atracciones está instalado en el Vial Norte, frente a la estación del AVE. Allí encontrarás atracciones mecánicas, atracciones hinchables, el tren Disney o los coches de tope, entre otras atracciones. Y mientras los pequeños disfrutan, los mayores pueden amenizar la espera con el mercado navideño y los puestos gastro.

El parque infantil permanece abierto en horario ininterrumpido desde las 11.00 hasta las 21.30 horas, y programa, además, espectáculos de teatro, magia y circo.

Cuentacuentos en los Patios

Dentro del ciclo de Navidad en Los Patios, se ha programado una sesión de cuentacuentos el viernes 22 de diciembre, a las 17.00 horas, en el Patio de San Juan de Palomares, 11.

‘La granja, tributo musical’, en el Fuenseca

Dentro del ciclo ‘Érase una vez’, dentro del programa Navidad es Córdoba, el cine Fuenseca acoge el sábado 23 de diciembre, el espectáculo musical ‘La granja, tributo musical’. La cita es a las 12.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Gran Fiesta de Navidad en el Zoo

El Zoo de Córdoba acoge este sábado 23 de diciembre su Gran Fiesta de Navidad. Con horario de 9.30 a 14.00 horas.