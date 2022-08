Las noches más calurosas del verano llegan a Córdoba; por lo que acompañarlas de una bebida fría y buena compañía es, probablemente, el mejor plan que se puede pensar para un anochecer en la capital. Si los bares para ti cierran demasiado pronto, no te gustan las discotecas, eres más de terrazas o buscas un ambiente más calmado; lo que necesitas es un buen pub al que ir con tus amigos y disfrutar del ambiente. Te presentamos los mejores del centro de Córdoba.

Los mejores pubs para disfrutar de tus noches de verano en Córdoba

Por este motivo, hemos recogido una lista de los mejores pubs del centro de Córdoba con diferentes ofertas, para que independientemente de tu presupuesto o tus preferencias musicales, tengas a donde salir la próxima noche que salgas a tomarte algo.

O'Donoghue's Irish Pub

El pub irlandés O'Donoghue's ofrece una gran variedad de opciones para tus salidas nocturnas, incluyendo dos plantas y futbolín. Si bien quieres una cerveza irlandesa en la terraza mientras charlas, ver el fútbol en compañía o entrar a bailar reggaetón, este es, sin duda, tu pub. Situado en avenida del Gran Capitán, 38 y abierto de 16.00 a 3.00 horas (4.00 los fines de semana), no dudes en pasarte.

Cervecería Hannover

Si eres más de tomarte algo charlando en la calle, Cervecería Hannover ofrece precios económicos y hasta 60 tipos de cervezas artesanales y de importación. Aun siendo un establecimiento pequeño, dispone de futbolín, mesas de pie y su entrada está siempre llena de ambiente. Si te apetece beberte una cerveza o una copa por precios ridículos, te recomendamos esta cervecería alemana. Podrás encontrarlo en calle Alhakén II, 16, abierto desde las 21.00 hasta las 3.00 horas (4.00 los fines de semana).

Mombasa

En camino de los Sastres, 26, podemos encontrar Mombasa, un pub que cuenta con terraza para un ambiente más tranquilo e interior con música de reggaetón y futbolín. Además de sus precios económicos, organizan diferentes eventos, conciertos y fiestas temáticas. Sumado a esto tenemos sus promociones diarias que van desde ofertas en copa y chupito, a dos por uno, mojitos o cubos de cerveza. Si buscas un sitio barato, cómodo y familiar, de miércoles a domingo y de 21.00 a 3.00 horas (4.00 los fines de semana) ya tienes a dónde acudir.

Long Rock

Por otro lado, si lo tuyo es más cantar 'Something in the Way' que bailar hasta caer rendido, el pub más famoso por su música rock & roll de Córdoba es Long Rock. Abierto todos los días de 22.00 a 4.00 horas (7.00 los fines de semana) y situado en calle Teniente Braulio Laportilla, 6, este pub de gran tamaño cuenta con mesas, taburetes, pista de baile y decoración temática para los rockeros más fieles.

Jazz Café

Para un ambiente aún más sosegado, propio de tomarte una copa mientras tienes una relajada charla, Jazz Café es el lugar que buscas. En calle Rodríguez Marín, 1 y de 22.00 a 3.00 horas (4.00 los fines de semana), puedes disfrutar de una velada inolvidable gracias a su música en directo, sus famosas jam sessions e incluso bailar al son del jazz más puro de Córdoba.