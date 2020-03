El coronavirus se cobra la muerte del primer médico de familia de Córdoba

El médico de familia Manuel Barragán ha fallecido este miércoles a causa del coronavirus, convirtiéndose en el primer facultativo que muere en la provincia y en Andalucía a causa de esta pandemia, y el segundo de España. Desde hacía 11 años, trabajaba en el centro de Salud de Levante Sur, ubicado en la calle Sagunto de la capital, aunque su ejercicio de la profesión durante casi cuatro décadas le llevó a diferentes centros sanitarios de Córdoba y la provincia.

Tenía 63 años de edad y desde hacía algunos días se encontraba ingresado en el hospital Reina Sofía después de dar positivo al SARS COV 2 y de que sus síntomas se agravaran. El presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán, ha lamentado su pérdida destacando que siempre fue «muy querido» y a las condolencias su sumó, asimismo, el Sindicato Médico Andaluz, cuyo secretario provincial, José Luis Navas, le ha descrito como «magnífico profesional y compañero desde hace muchísimos años», asegurando que «estamos todos bastante afectados».

En la misma línea, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha subrayado en una comparecencia en el Parlamento de Andalucía que «ha muerto un amigo que hace diez días estaba al pie del cañón, atendiendo a los pacientes». A este mensaje se han añadido otros como el manifestado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha afirmado a través de la red social Twitter que es una «profunda tristeza la que sentimos por el fallecimiento del médico de familia de Córdoba Manuel Barragán», y ha expresado «todo mi apoyo y cariño a sus familiares y compañeros, a los que admiramos profundamente».

Profunda tristeza la que sentimos por el fallecimiento del médico de familia de Córdoba Manuel Barragán Solís por #coronavirus. Todo mi apoyo y cariño a sus familiares y compañeros, a los que admiramos profundamente. Tenemos que seguir trabajando unidos para vencer esta epidemia. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 25, 2020

Del mismo modo, el alcalde de Córdoba, José María Bellido,ha indicado que se trataba de una «terrible noticia que nos afecta a todos y que pone aún más de manifiesto el valor de los profesionales de la salud en estos duros momentos».

Manuel Barragán ha sido, además, la séptima víctima mortal causada por la covid-19 en Córdoba y desde el SMA han denunciado que no descartan exigir responsabilidades al Gobierno de España por las vías Contencioso-administrativa o incluso Penal, dado que «hay más compañeros infectados, pero no tenemos información fidedigna de toda la provincia», ha subrayado Navas. Cabe recordar que en estos momentos el Ministerio de Sanidad está centralizando los datos sobre la pandemia y desde el SMA criticaron que no han podido acceder a ellos.

Su secretario provincial ha manifestado el «apoyo absoluto del SMA a los profesionales que se están jugando la vida» y criticó que «vamos a pelo, nos están mandando al matadero».

Balance provincial

En cuanto a los efectos de la pandemia en Córdoba, Jesús Aguirre detalló que la provincia tiene 291 infecciones confirmadas de SARS COV 2, lo que representa un aumento de 57 casos positivos (los datos se refieren a la tarde del martes pasado). De estos enfermos, 14 permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Andalucía tiene 3.010 contagios después de añadir 539 en un solo día. Un total de 1.433 personas han sido hospitalizadas a causa de la pandemia y, dentro de este grupo, 116 permanecen en unidades de cuidados intensivos. Además, 1.464 afectados se encuentran en sus domicilios, bajo el seguimiento activo de Salud.

La comunidad autónoma ha sumado hasta el momento 113 fallecimientos, 26 más en una jornada, aunque Salud no precisó dónde se han producido los últimos decesos. Sí ha puntualizado, no obstante, que Huelva es la provincia con menos víctimas mortales, al tener solo 1; en Cádiz ha habido 4 y en Almería, 5. Córdoba tenía hasta la tarde del martes 6 fallecidos, a los que habría que añadir la pérdida de Manuel Barragán. De otro lado, en Jaén hay 14 víctimas mortales; en Sevilla, 18; en Granada, 25, y en Málaga, 40.

El aspecto más positivo de las cifras de Salud es que 194 personas en Andalucía, 11 de ellas en Córdoba, han superado la fase aguda de la covid-19 y han recibido el alta hospitalaria para continuar recuperándose en sus viviendas. Asimismo, la consejería puso de relieve que un total de 71 pacientes se han curado, aunque por el momento Córdoba es el único territorio andaluz que no ha contabilizado ninguno de estos casos.

Entre otras noticias, en la jornada de este miércoles se ha conocido, además, que la localidad de El Carpio ha contabilizado su primer caso de coronavirus entre sus vecinos y que en Rute ya se elevan a diez los contagiados por este virus llegado desde China.