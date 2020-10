El movimiento ciudadano reclama un protocolo por escrito que fije los compromisos sobre la ronda Norte

El Pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) aprobó ayer las demandas que dirigirá tanto a la Junta como al Ayuntamiento sobre la ronda Norte, respecto a la que continúan las negociaciones entre las dos administraciones, este órgano de participación y los consejos de distrito Norte y Noroeste. Por lo pronto, si se llega a un acuerdo, quiere que se asegure su cumplimiento y para ello exige un protocolo por escrito en el que queden plasmados los compromisos asumidos por Junta y Ayuntamiento, así como que tanto el CMC como los dos consejos de distrito sean considerados como parte interesada en todo el proceso, es decir, en la elaboración del proyecto, en su contratación y en su ejecución. Además, exige que los presupuestos de la Junta recojan la planificación presupuestaria de toda la obra, que estima que puede costar entre 120 y 130 millones si incorporan sus demandas, lo que elevaría el presupuesto inicial, es decir, el plasmado en el estudio de viabilidad presentado en julio, de 97 millones.

Sus peticiones son ya conocidas pero fueron revalidadas anoche y son que se elabore un proyecto único aunque se ejecute por fases; que la vía quede suficientemente separada de las viviendas; que se soterre lo necesario; que se dé una solución a la línea de alta tensión y que se ponga fin a la barrera que supone el canal del Guadalmellato.

El proyecto, según el CMC, ha de incorporar la mejora de las glorietas existentes, medidas de reducción del impacto visual y acústico y resolver la movilidad de este a oeste, así como la procedente desde la Sierra y El Brillante. Otra petición es que cumpla la ley de patrimonio arqueológico y que conlleve el rediseño de otros viales dentro de una movilidad sostenible. Su premisa es que "solo se haga la obra si se cumplen estas exigencias".

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, ha dejado claro que, a pesar de los avances que se han producido tras las reuniones mantenidas, y de las nuevas propuestas que hay sobre la mesa, el proyecto no está cerrado del todo con ninguno de los dos consejos de distrito, por lo que piden más reuniones.

Hay que recordar que en la reunión de Junta y Ayuntamiento con el consejo de distrito Noroeste -y el CMC- la propuesta hecha a los vecinos fue la de soterrar la línea eléctrica; alejar el trazado de las viviendas de la avenida de la Arruzafilla desplazándolo 16 metros hacia el Parque del Canal; incorporar una gran pantalla verde entre la vía de servicio de esa avenida y la ronda para minimizar su impacto; e integrar el canal en los futuros parques y taparlo en los tramos no incluidos en los mismos. En el encuentro con el consejo de distrito Norte -y el CMC- el gran debate se centró en soterrar más o menos ronda. En el mismo ya se plantearon propuestas como que la ronda se aleje lo máximo posible de las viviendas de la calle Teruel adentrándose en la parcela del canal y siguiendo su huella hasta el final, y también de las de Ingeniero Ruiz de Azúa, pegándose al máximo al campo de fútbol de la Asomadilla. Sin embargo, hubo otra reunión posterior con el distrito Norte, en la que se planteó el soterramiento de la ronda desde el colegio Pablo García Baena hasta el campo de fútbol de la Asomadilla. De esa forma, esta carretera de 2,2 kilómetros, que tendrá un tratamiento de avenida y que unirá la ronda de Poniente con Fuente de la Salud, contará con una parte soterrada bajo la glorieta de Trassierra y otra desde El Brillante hasta las instalaciones deportivas.

Urge a una poda controlada y a la plantación de arboleda

Por otro lado, el CMC considera urgente el inicio de la poda controlada en toda la ciudad, que ha de ser de carácter anual, y apoya la plantación masiva de arboleda sobre alcorques vacíos eliminando tocones. El CMC recoge así las quejas de todos los distritos sobre los problemas que genera "una arboleda sin cuidar que invade casas, impide el tránsito por aceras, carriles bici o por la propia calzada" y que, además, no permite que el alumbrado público cumpla su función. El CMC recuerda que ya está activo el contrato para el mantenimiento de zonas verdes, que incluye el tratamiento de la arboleda, por lo que "no hay excusa para iniciar una poda adecuada en el próximo semestre". De Gracia hace hincapié en que no solo hace falta la poda, sino también "la plantación de más árboles, más sombras".

Exige una ordenanza para la cesión de espacios

No es la primera vez que el Pleno del CMC se pronuncia sobre la cesión de solares y equipamientos municipales. Esa demanda llegó ayer a la sesión plenaria de nuevo al no haber respuesta a sus peticiones. El CMC reclama un inventario actualizado y un plan de equipamientos que priorice la cobertura de los organismos municipales y evite cesiones «mediante ocurrencias momentáneas». También reclama una ordenanza para la cesión de solares y equipamientos que no sean necesarios para uso municipal de forma que se evite "la entrega a dedo".

El CMC quiere que las cesiones sean por el tiempo mínimo imprescindible y que tengan "fórmulas no onerosas de reversión municipal para cubrir futuras necesidades". A eso se une que han de tener una cláusula de control para que garantice que se mantienen los objetivos de la cesión. Esa ordenanza, según De Gracia, debe evitar que "se cedan al primero que llegue y posibilitar que haya un control social y del Ayuntamiento".