La ronda Norte irá soterrada entre el colegio de la calle Teruel y el campo de fútbol de la Asomadilla

La ronda Norte irá soterrada entre el colegio Pablo García Baena, ubicado en la calle Teruel, y el campo de fútbol del parque de la Asomadilla. Esa es, según ha podido saber este periódico, la nueva propuesta que hay sobre la mesa y que se abordó en una reunión celebrada el miércoles por la noche entre representantes del Ayuntamiento, la Junta, el Consejo de Distrito Norte y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).

Ayuntamiento y Junta ya han tenido varias reuniones con los vecinos para mejorar la propuesta de trazado que presentó la Consejería de Fomento en julio tras realizar el estudio de viabilidad de la ronda Norte. Como adelantó este periódico, uno de los escollos de la negociación es la parte que va soterrada en la segunda fase de la vía. En esa negociación se ha avanzado, aunque aún no ha terminado, por lo que puede haber algún cambio más. De momento, con las modificaciones planteadas hasta ahora a los vecinos, la futura avenida (ese será su carácter y no el de una ronda) iría soterrada por la parte de la glorieta de Trassierra y desde la avenida de El Brillante hasta las instalaciones deportivas de la Asomadilla.

Hay que recordar que el trazado que presentó la Junta en julio tiene dos partes, una de 600 metros, que es la que va desde la glorieta de Trassierra a la de Santa Beatriz, en la que hay un mayor consenso tras las mejoras introducidas tras una primera reunión con el Consejo de Distrito Noroeste; y otra de 1.600 metros, que discurre entre la glorieta de Santa Beatriz y Fuente de la Salud, punto en el que esta nueva vía enlazará con el tramo que construye Urbanismo por ejecución subsidiaria.

En el encuentro mantenido este miércoles la propuesta planteada a los vecinos es que vaya soterrado el tramo que hay entre el colegio y el campo de fútbol y que, tal y como ya se habló en una reunión anterior con el Consejo de Distrito Norte, el trazado se aleje de las viviendas y recobre el trayecto del canal a partir de la calle Teruel, por la que no irán los cuatro carriles de esta nueva vía, sino que se construirán en la denominada parcela del canal, que formará parte de la futura zona verde.

Como ya adelantó este periódico, el trazado seguirá desde la glorieta de Santa Beatriz hacia El Brillante, que cruzará, adentrándose en el camping, pero por la parte superior de la piscina y no por la inferior, siguiendo la huella del canal hasta el final. En la parte del parque de la Asomadilla la nueva avenida se acercará al máximo al campo de fútbol, alejándose de esa manera de las viviendas de Ingeniero Ruiz de Azúa. Los vecinos, cuya demanda era que todo fuese túnel entre El Brillante y la Asomadilla, tendrán ahora unos días para estudiar la propuesta.

¿Cuál fue la propuesta de julio?

Hay que recordar que la propuesta de julio, plasmada en el estudio de viabilidad, que no contentaba a los vecinos por el poco túnel que lleva y por no contemplar el soterramiento de líneas eléctricas ni del canal, era la de una avenida que nace en la ronda de Poniente, donde va soterrada bajo la glorieta de Trassierra, que queda por encima de la nueva vía, que, a partir de ahí, discurre en superficie por la Arruzafilla, donde se habilita una vía de servicio para las viviendas, hasta acabar en la glorieta de Santa Beatriz, que será remodelada. La segunda fase del esbozo de julio empieza en la calle Teruel, donde va descendiendo para ir soterrada a partir de la avenida de El Brillante, punto en el que comienza un túnel de pantalla de 400 metros que va hasta el colegio Pablo García Baena. Sin embargo, a partir de ahí iba en trinchera y, después, en la Asomadilla, en falso túnel, del que partían dos ramales de conexión con la glorieta de Cruz de Juárez, y que acaba en Ingeniero Ruiz de Azúa, donde habrá otra vía de servicio para las viviendas y la ronda enlazará con el tramo de Urbanismo.

Compromisos en la primera fase

En relación a la primera fase, que es la que se hará primero, los compromisos adquiridos tras la reunión mantenida con los vecinos en septiembre fueron el soterramiento de la línea eléctrica, de la que se encargarán Ayuntamiento (entre la carretera de Trassierra y Turruñuelos) y la Junta (del espacio que hay hasta la glorieta de Santa Beatriz). Para reducir las molestias de las viviendas de la Arruzafilla se colocará una pantalla vegetal con una franja verde de 12 metros que separará la vía de servicio que irá junto a las viviendas de los cuatro carriles de la ronda. La cota de la nueva vía será rebajada 50 centímetros y la pantalla se elevará 1,20 metros, de forma que sea de 1,70. Además, el trazado será desplazado 16 metros hacia el Parque del Canal. En cuanto al canal, la propuesta es dejarlo abierto e integrado en el paisaje en las zonas de parque y tapado en el resto. La idea es que en la parte más compleja, la de Alcalde Guzmán Reina, entre Escultor Ramón Barba y Escultor Martínez Cerrillo, donde apenas hay espacio, el canal se entube.

Valoración de los cambios

Aunque aún debe estudiar más despacio los cambios, el presidente del Consejo de Distrito Norte, Juan Gregorio Ramírez, considera que la reunión fue "positiva" y que la propuesta cambia "bastante" en relación a la de julio, ya que "atiende más nuestras peticiones" al haber más parte soterrada, aunque reconoce que "quedan cosas en las que trabajar". Aún así, confía en llegar "al consenso". En la misma línea se ha pronunciado, el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, afirma que el planteamiento "se acerca bastante a lo pedido" pero "se va a seguir trabajando", por lo que "no se puede decir aún que hay acuerdo".

Fuentes de la Junta afirman que se sigue avanzando en consensuar el proyecto y que hay "buena sintonía". En la reunión, señalan, "se escucharon propuestas que se estudiarán". Por su parte, fuentes municipales señalan que se ha avanzado bastante tanto en el soterramiento de la futura avenida como en el cambio del trazado, acercándolo al canal para seguir su huella.