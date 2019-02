La experiencia de otros municipios

CECO y Construcor pusieron de ejemplo hace unos días al Ayuntamiento de Écija (Sevilla) y el PP se refirió ayer también a las medidas que ha tomado para hacer frente a los problemas derivados de la aplicación de la nueva normativa relativa a la inundabilidad. En una providencia de 16 folios de abril del 2018, el teniente de alcalde del área de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez, anuncia que realizarán una innovación del PGOU para adaptarlo a la modificación del Reglamento del Domino Público Hidráulico, pero, mientras que eso ocurre, dicta una instrucción para aplicarla. En el texto alude al «conflicto con planeamientos ya aprobados», a «discordancias e imprecisiones» en la planimetría, a «dudas interpretativas», a la «paralización en la tramitación de los expedientes», a múltiples reuniones sin llegar a una «uniformidad de criterios» y a situaciones que crean inseguridad y que llevaron al Ayuntamiento a dar ese paso. Como curiosidades expone que hay viales donde la cota de inundación puede superar los dos metros y solares colindantes en los que es «cero» o casas inundables en un acerado y no inundables en el otro.

En cuanto a planeamiento, en Écija solo hará falta informe del organismo de cuenca en modificaciones de PGOU, en suelo urbanizable y en urbano no consolidado, pero no en estudios de detalle a menos que afecten a zona de policía (100 metros a ambos lados del río). Respecto a licencias, y en suelo urbano consolidado, no será necesario informe para actos derivados del planeamiento ya informado excepto si es zona de policía. La instrucción también pide que se actualice el plan de emergencia municipal.