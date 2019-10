Víctor Ruiz: "El Cartagena es un rival de otra categoría"

Víctor Ruiz debutó en la posición de lateral izquierdo en el Córdoba CF y, en zona mixta, aseguró que se encontró "muy cómodo conforme pasaban los minutos". "Los compañeros y el cuerpo técnico han estado apoyándome y eso es lo importante, sentirme bien conmigo mismo y demostrar por qué estoy en el Córdoba CF", dijo Ruiz.

Además, reconoció que "el partido ha sido muy complicado para nosotros, el rival que teníamos enfrente es de otra categoría, y así se ha demostrado". Además, dijo que "el Cartagena ha sabido llevar el ritmo del partido y sufrimos sin balón".

Finalmente, Víctor Ruiz no quiso opinar sobre el penalti de Fidel Escobar, ya que "no me ha pillado bien en mi posición, no sé qué decir".

ISAAC BECERRA: "ESTA CATEGORÍA ES MUY DIFÍCIL"

Por su parte, el portero del Córdoba CF Isaac Becerra también aseguró que "el Cartagena ha sido mejor que nosotros y merecedor de ganar el partido". El guardameta catalán indicó que el Efesé "ha estado mejor con el balón y salía fácil desde atrás". Además, dijo que "esta categoría es muy difícil, muy complicada", y quitó hierro a su actuación individual, ya que "prefiero que el equipo gane y esté lo más arriba posible".

Finalmente, sobre el penalti de Fidel Escobar, Becerra afirmó que "cuando pitó el árbitro pensaba que fue falta a favor nuestra, me quedé bastante sorprendido, pero hay que acatar las decisiones de los árbitros aunque no nos gusten".