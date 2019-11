El Córdoba CF entra en un nuevo concurso de acreedores

El juez de lo Mercantil de Córdoba ha emitido un auto hace unos minutos en el que abre el concurso de acreedores del Córdoba CF ante la delicada situación económica del club. El titular del juzgado abre un plazo para subastar la unidad productiva. Si antes del 25 de noviembre no hay un comprador de la SAD. De no haberlo, el Córdoba CF entraría en liquidación.

Antonio Fuentes Bujalance detalla en un auto la declaración del concurso de acreedores en vista de la "grave situación" económica en la que se encuentra el Córdoba CF SAD, mientras que en otro da cuenta de la puesta en subasta por parte de la administración concursal de "la venta de distintos bienes de la entidad Córdoba Club de Fútbol SAD, todos ellos en forma de adquisición de la unidad productiva (UP)".

El administrador concursal designado es Francisco Estepa, hasta ahora administrador judicial de la entidad blanquiverde, ya que "se trata de un profesional con dilatad experiencia", y en el segundo de los autos, Fuentes Bujalance explica que "la comisión de seguimiento del procedimiento concursal ha presentado un escrito en este juzgado en el que indica que tiene conocimiento de la referida oferta y que la consignación en la cuenta del juzgado de cantidad suficiente para el abono íntegro del convenio, no solo de las cuotas ya vencidas y no abonadas, sino de las que aún no han vencido", al objeto, siempre según el juez "de proceder al cierre definitivo por cumplimiento del citado convenio". En puridad, lo que señala el magistrado es el cierre del actual convenio de acreedores, al que le restan unos 900.000 euros -aunque en ese "pago por adelantado" quedaría en una cantidad inferior- para reabrir un nuevo concurso de acreedores.

Dentro de dicho concurso, se podría decir que la subasta de la UP que se ha abierto supone "extraer" de la Sociedad Anónima Deportiva el propio Córdoba CF, lo cual abriría la posibilidad a distintas posibilidades. Uno de los debates es que si, subastando la UP el Córdoba CF tal y como se entiende hoy en día, el club blanquiverde podría competir en Segunda División B. Según el auto, "sería contra natura que la RFEF torpedease esta operación, cuando precisamente lo que con ello se pretende y se asegura es el pago de las obligaciones económicas del club", y refuerza esa opinión Fuentes Bujalance en el artículo 146 de la LC: "También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva".

La fecha límite para entrar en la puja por la unidad productiva finaliza el 25 de noviembre a las 14.00 horas. La oferta será, al menos, de 3,25 millones de euros y todos los requisitos, expresa Fuentes Bujalance, son "mínimos", por lo que "se valorará igualmente las condiciones de las mismas en relación al objeto de la oferta".

En caso de existir uno o más oferentes, lo que es más que probable, se citará a los mismos y al actual en la sede del juzgado el día 27 de noviembre a las 12.00 horas, para que en sobre cerrado y pudiendo modificar la cantidad económica de su primera oferta pueda hacer una oferta más para, definitivamente el día 28 de noviembre, decidir a quién se adjudica la UP.

La incógnita se refleja ahora en la propiedad de las acciones de la SAD, propiamente dicha, ya que esta quedaría "vaciada" de contenido en caso de que el juez subaste y otorgue la UP. Una SAD que se denomina actualmente Córdoba CF, por lo que podría abrirse el camino, incluso, a un cambio de denominación.