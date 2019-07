Dos delanteros, un pivote y un extremo, los fichajes que faltan

El director deportivo del Córdoba, Alfonso Serrano, ha presentado este miércoles a Imanol García y Ángel Moreno, dos de los fichajes blanquiverdes. Durante el evento, el vallisoletano ha explicado la situación de Marcos Lavín, Alberto, Zelu y Sebas Moyano, y ha confirmado que Fernández saldrá cedido a un Segunda A "en las próximas horas".

"Marcos Lavín tiene paperas, está enfermo en casa y es el motivo por el que no está entrenando. El doctor espera que en unos días pueda estar disponible", ha detallado Serrano. Zelu tampoco se ha ejercitado aunque, según ha podido saber este periódico, su ausencia se debe a unas molestias físicas. De Zelu y su continuidad también hablado el director deportivo: "Estamos muy contentos con cómo están trabajando Zelu y Sebas Moyano, se necesitan tres o cuatro partidos para tomar una decisión".

Por otro lado, sobre el otro portero descartado, Alberto, se ha mostrado tajante: "No ha cambiado nada la situación de Alberto, no contamos con él y estamos negociando la rescisión de contrato. Tenía hasta el 15 de junio para rescindir por una cantidad, nosotros (su equipo en la dirección deportiva) entramos el 17 y hubo que renegociar otra vez la rescisión, estamos negociando para alcanzar un acuerdo".

EL LATERAL DERECHO

Además, ha avanzado que "estuvimos hablando desde el principio de la situación de Fernández. Cuando analizas una plantilla está el factor deportivo y el económico. Hablamos con José y con sus representantes que si venia una oferta que fuera interesante para el club y para el jugador no pondríamos ninguna pega. Estamos hablando de una posible cesión a un club de Segunda A, esperemos que en las próximas horas se pueda completar esa cesión".

Sobre un posible fichaje para cubrir la baja de Fernández, Serrano ha descartado tal extremo. "Pensamos que con lo que tenemos en el lateral derecho es suficiente, si jugamos con carrileros hasta Zelu lo puede hacer, estamos tranquilos en ese sentido". Ha recalcado, como en comparecencias anteriores, que "todos nuestros esfuerzos posibles están en los delanteros y en un pivote de contención. Y quizá algún extremo también que sea sub-23". Y ha adelantado que "a partir del 10-15 de agosto nos va a surgir una opción buena y tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento".

LOS TRÁMITES CON ESCOBAR Y CASTRO

Por otro lado, el director deportivo blanquiverde ha informado sobre los trámites burocráticos que el club gestiona para que Fidel Escobar (panameño) y Sebastián Castro (costarricense) puedan viajar a España e incorporarse a los entrenamientos del Córdoba. "Fidel está más próximo que Sebas (Castro), quien está iniciando los trámites, y Fidel los tiene casi tramitados, sólo falta que la embajada le dé el visado definido", ha detallado Serrano.

"Ayer hablamos con el chaval, está deseando venir, nos pidió incluso que le guardásemos el dorsal. Sebastián va a tardar un poco más, son trámites jurídicos que intentamos agilizar al máximo. Lo que no depende de nosotros no tenemos competencia. Para nosotros es una pena, vienen de otro país y de otra competición, cuanto antes estuvieran aquí, mejor para nuestra adaptación. Pero no depende del Córdoba", ha matizado.