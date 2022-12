Los vuelos baratos han traído consigo la democratización del turismo. Aunque es verdad que la inflación ha hecho que los billetes de avión suban de precio, se siguen encontrando ofertas que limitan al máximo las excusas para hacer una escapada de fin de semana. Y los días libres antes de Navidad son la oportunidad ideal para aprovecharse de esto: las tarifas suelen ser más asequibles y el ambiente festivo alcanza su máximo. El lado malo es que hace frío, pero eso se arregla con unas cuantas capas de abrigo.

El primer paso es averiguar qué rutas tienen las aerolíneas 'low cost' desde el aeropuerto que queramos partir. Después, elegir la mejor opción entre el abanico de posibilidades. Y, ya que se viaja en diciembre, por qué no aprovechar para visitar alguno de los mercadillos de Navidad con más tradición del Viejo Continente. Eso sí, solo son aptos por los que estén dispuestos a ponerse un jersey con luces o unas orejas de reno.

Aquí dejamos una lista de los mercados más célebres de Europa.

Edimburgo (Escocia)

Se celebra entre el 18 de noviembre y el 3 de enero. Algo más de un mes y medio de pura Navidad. Se ubica en los jardines de Princes St., que se llenan con decenas de puestos de artesanía, decoración, comida típica, dulces y el tradicional 'mulled wine' o vino caliente especiado. Aunque están abiertos todo el día, la noche, cuando se llena de luces, es el momento en el que hay más ambiente. Eso sí, es vital llevar varias capas de abrigo, ya que en Escocia se registran temperaturas gélidas en esta época del año.

Praga (República Checa)

El gran mercado de la capital de República Checa está abierto desde el 26 de noviembre y no se clausurará hasta el día de Reyes. El horario de los puestos, ubicados en la plaza de la Ciudad Vieja, está fijado entre las 10 y las 22 horas, aunque en el caso de los tenderetes que venden comida el horario se amplía hasta la medianoche. Una buena idea es subir a la torre del ayuntamiento, desde donde se puede disfrutar de una panorámica de toda la plaza engalanada para la Navidad.

Viena (Austria)

El mercado de Navidad más espectacular de Viena se ubica en la Rathausplatz, frente al consistorio. Un árbol gigantesco es la primera imagen que locales y visitantes tienen al llegar al lugar. Pero, cuidado, las fechas de apertura son mucho más limitadas que en otros mercadillos similares: estará montado desde el 19 de noviembre hasta el 26 de diciembre en horario de 10 de la mañana a 21:30 horas (excepto los sábados, que se larga hasta las 22:00 horas, y en Nochebuena, cuando se cerrará a las siete de la tarde).

Cracovia (Polonia)

El mercado de Navidad de Cracovia estará abierto un mes: entre el 25 de noviembre y el 26 de diciembre. El lugar donde permanece montado no podía ser otro que la plaza principal de la ciudad, Rynek Główny. Allí, además de las tradicionales casetas, también se encontrarán carruajes de caballos, puestos de souvenirs y tenderetes con flores. Además, los que puedan disfrutar de unos días en Polonia, no se pueden ir sin ver los belenes cracovianos, que cuentan con el distintivo de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Budapest (Hungría)

La Plaza de Vörösmarty es el epicentro de las celebraciones en el mes de diciembre (y parte de noviembre) en Hungría. En concreto, estará abierto entre el 18 de noviembre y el día de Nochevieja. Los visitantes no pueden irse sin probar un vaso del famoso 'mulled wine', pero no es el único recuerdo que se puede llevar de la Navidad de Budapest. ¿Una gran idea? Un adorno para el árbol o una pieza de artesanía. Y, si queda tiempo, no es mala idea acercarse a la plaza de la Basílica y pasar la tarde patinando en la pista de hielo. No hay nada más navideño.

Nuremberg (Alemania)

El epicentro de la Navidad en Baviera. Tanto que es visita casi obligada para todos los alemanes. Y también para los de fuera: es la época en la que más turismo se concentra en Nuremberg y sus alrededores. A diferencia de otros de Centroeuropa, es corto, pero intenso: se inaugura el 25 de noviembre y se clausura el 24 de diciembre. Está formado por más de 180 stands llenos de motivos navideños tan bonitos que muchos lo consideran el más bello de Europa. Y aunque no cuente esta afirmación no sea unánime, es innegable que bien vale una visita.

Birmingham (Reino Unido)

Reino Unido vive inmerso en el ambiente navideño prácticamente desde que dicen adiós a Halloween. Aunque no hay estadísticas oficiales, es probable que sea el país con más jerseys de renos por metro cuadrado en el mes de diciembre. De entre todos sus mercadillos propios de estas fechas destaca el de Birmingham, la gran ciudad del centro de la isla. Estará abierto entre el 4 de noviembre y el 23 de diciembre desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.