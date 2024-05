Armengol comparecerá el lunes en el Congreso por las mascarillas que compró Baleares a la trama Koldo

El PSOE vuelve a mover ficha para intentar desactivar los ataques del PP contra su Gobierno por el caso Koldo. Los socialistas, con el apoyo de Sumar, han acordado citar el próximo lunes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que dé cuenta de la compra de mascarillas realizada por el Govern balear, que ella dirigía, a la trama Koldo. Además, ese mismo día desfilarán por los pasillos de la Cámara Baja el exconsejero de Industria, Comercio y Turismo, Iago Negueruela, y el que fuera director general de Salud del Gobierno balear Manuel Palomino.

Los tres están citados para que expliquen por qué en 2020 el servicio de Salud de Baleares compró mascarillas a través del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, por un valor de 3,7 millones de euros. Además, resultó que las mascarillas no cumplían los requisitos inicialmente acordados con la empresa de la presunta trama 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas', pero el Govern tardó años en pedir la devolución de 2,6 millones de euros. Una reclamación que el Govern de la popular Marga Prohens dejó caducar.

Armengol siempre ha asegurado que su administración fue, en todo caso, víctima de la presunta trama de corrupción. "Lo que me resulta absolutamente indignante es que, en todo caso, nosotros seríamos afectados, no para nada parte de nada relativo con corrupción", aseveró en los primeros días. Ahora, tras semanas en las que ha sido señalada constantemente por el PP, Armengol podrá responder a todas las preguntas que le formulen los grupos.

La estrategia

Como ya hicieron con el exministro de Sanidad Salvador Illa, citándole en el Congreso días antes de que el PP le llamara a la comisión Koldo del Senado, el PSOE pretende neutralizar los futuros pasos de los populares permitiendo que Armengol de explicaciones en un ambiente menos hostil. Además, será el lunes a las 18:00, en plena resaca de las elecciones catalanas cuando la presidenta de la Cámara baja comparezca, algo insólito en los 45 años de democracia.

Antes que ella -a las 15:00 horas- lo hará Negueruela, su ex 'número dos' en el Govern balear, que ha comienzos de marzo ya acudió al Congreso para arrojar luz sobre los 3,7 millones de euros que se abonaron a la trama. En aquel encuentro que la empresa 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas' contaba con una "fiabilidad muy alta" al venir respalda por el Ministerio de Transportes, entonces en manos de José Luis Ábalos, y que por ello se siente "víctimas de lo que está sucediendo". No obstante, aseguró no saber quién de dicho ministerio se comunicó con el Govern balear. Eso sí, dejó claro que no recibieron presiones de Ábalos: "No tenía esa capacidad".

Y el primero de todos, a las 11:30 de la mañana, será el exdirector general del servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino. Según las explicaciones de Armengol, en los primeros meses de pandemia hubo mucha gente que ofreció mascarillas, y todos estos nombres eran remitidos al IB-Salut que era quien se ponía en contacto con las empresas, analizaba las ofertas y decidía si se compraba o no. Así, la presidenta del Congreso derivó la responsabilidad de la compra al departamento dirigido por Palomino.