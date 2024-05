Puigdemont pide dejar "las soluciones fáciles" de TikTok y poner "las bases para la refundación" de Cataluña

Junts ha aparcado este domingo los grandes actos, para celebrar un encuentro de pequeño formato con las juventudes de la JNC. Al exterior del pabellón de Argelers, y tras echar unas partidas al futbolín, varios candidatos jóvenes del partido han subido al escenario para exponer sus preocupaciones. Vivienda, ocupación, salarios, lengua y también inmigración, han sido los temas estrellas. Y, tras disfrutar de unos minutos observando una de las partidas y comentar un poco el resultado del Barça - Girona de este sábado, también el candidato, Carles Puigdemont, ha subido al atril y les ha recogido el guante.

"Estamos en un punto de no retorno, es el momento de reaccionar", ha exclamado Puigdemont, que ha reclamado a los jóvenes no comprar las "soluciones fáciles" de TikTok y que le ayuden a poner "las bases de la refundación" de Cataluña. "Desconfiad de lo que os pueden explicar con un minuto y medio o con un tuit. No hay soluciones fáciles. Nosotros somos los de las soluciones complejas", ha exclamado, en un intento claro de arañar votos a partidos como la extrema derecha de Aliança Catalana, que podría irrumpir el 12M en el Parlament.

Así, ante la cantera de Junts, el candidato se ha comprometido a tomar "decisiones incómodas" e "impopulares" si vuelve al Palau de la Generalitat para resolver todas estas cuestiones. En este sentido, se ha referido al retroceso del catalán en las redes sociales y las grandes plataformas, a la fuga de talentos en busca de salarios más competitivos o a la falta de vivienda a precios asequibles. "Ya no sufrimos por si podremos ir de vacaciones, sufrimos por una vivienda digna", ha afirmado Puigdemont, tras señalar que las generaciones actuales viven peor que sus padres y alertando de la posibilidad de "perder la Cataluña de las oportunidades".

"El país se nos escapa de las manos", ha diagnosticado el expresident, para acabar pidiendo a los jóvenes "levantarse del sofá y la silla" e "ir a votar" el próximo 12 de mayo. "Es el momento de hacerlo, nos tenéis que ayudar", les ha rogado.