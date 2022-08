Ahir al TN de @tv3cat van dir que la presidenta @LauraBorras no aniria a l'acte d'avui en homenatge a les víctimes dels atemptats del 17A, però com sempre, la presidenta mai falla.

I sí, tal i com han dit els manifestants: VOLEM SABER LA VERITAT!! pic.twitter.com/Gtxpn2nN6N