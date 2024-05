«Fomentar los retos hace más divertida la enseñanza»

-Lo primero es, cómo no, la felicitación por el reconocimiento. ¿Lo esperaba?

-Muchas gracias. En realidad no me había marcado ninguna meta porque, de hecho, en principio no pensaba que llegaría a poder competir en la olimpiada nacional. Pero, una vez allí, mi objetivo era dar lo mejor de mí para quedar lo más arriba posible, disfrutar y aprovechar al máximo la experiencia.

-¿Ha sido complejo el camino?

-Hubo una fase local de esta competición, que está organizada por la Real Sociedad Española de Física, y, en ella, quedé segunda, lo cual si que no me lo esperaba. Y las dos primeras personas teníamos derecho a acudir a la competición nacional, en la que han participado casi un centenar de estudiantes.

-¿Ha notado mucha diferencia entre una prueba y otra?

-La estructura es semejante pero en los problemas que te plantean y demás cuestiones sí se nota que la Olimpiada Española de Física es potente y aumenta bastante la dificultad de las cuestiones, cuyo planteamiento ocupa hasta una página completa. Dan 3 y 4 horas para cada uno de los ejercicios y, normalmente, no se logran hacer enteros, pero intentamos llegar lo más lejos posible sin fallos, aunque no se termine.

-Y haber logrado una mención de honor ¿qué significa exactamente dentro del torneo?

-Viene a ser como un cuarto puesto. Quienes lo han hecho mejor obtienen medalla de oro, de plata y de bronce y, tras estos ganadores, estamos los siguientes mejor valorados. Así que muy satisfecha con el resultado en estas Olimpiadas de Física. Valoro mucho el resultado porque el nivel general en estas cosas es bastante alto. Por ejemplo, me he presentado este curso también a unas de Matemáticas, pero no alcancé la fase nacional.

-¿Qué valoración general hace de toda esta experiencia?

-Muy buena, es todo muy interesante. Considero que es muy enriquecedora para todas las personas que nos gusta la Física. Primero, porque tienes la oportunidad de enfrentarte a problemas que no suelen ponernos en el instituto ni en Selectividad. Segundo, porque pones a prueba tu nivel educativo. Y tercero, a nivel cultural y social, visitas Granada y conoces a mucha gente con gusto similares.

-¿Qué le aporta la Física?

-Yo tengo interés por la Física en sí y también es verdad que he tenido buenos profesores, lo cual hace mucho. Y me encanta toda la aplicación práctica que tiene en el mundo real. Me comencé a interesar por ella en la pandemia, a través de vídeos de divulgación. En España, en ‘Youtube’, hay buenos canales de divulgación física, como ‘Date un Vlog’ o ‘QuantumFracture’.

-Entiendo, pues, que la Física quiere que siga presente en su vida ¿no?

-Sí. Estoy preparando la Selectividad y mi intención es estudiar o Física o Matemáticas. Y si, durante mi etapa universitaria, me encuentro una prueba como las olimpiadas, no descarto volver a participar.

-¿Se enseñan bien materias como Física o Matemáticas en la escuela? ¿Alguna recomendación?

-Depende mucho del profe que te toque, aunque se podrían introducir mejoras. La Física, por ejemplo, yo haría que empiece a darse antes, porque se concentra sobre todo en el último año de Bachillerato y nos satura mucho, teniendo además la Selectividad de fondo. Y, en general, cambiar el esquema de tareas y trabajos porque fomentar los retos hace más divertida la enseñanza y logra mayor motivación del alumnado con la asignatura que sea.