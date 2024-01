«El equipo humano de los CEP es su baluarte formativo»

Rosa Arcos, licenciada en Filología Inglesa -con premio extraordinario por la UCO-, también es titulada superior de Música en la especialidad de piano por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Tras trabajar como funcionaria interina en Madrid y Andalucía, accedió al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Inglés) en 2016 y, desde 2018, forma parte de las Comisiones de Baremación del concurso de traslados de Secundaria y de las oposiciones. Este curso ha asumido la Coordinación Provincial de Formación de los Centros de Profesorado (CEP) de Córdoba.

¿Cómo surgió la posibilidad de ocupar la coordinación provincial de formación de los CEP?

La convocatoria de provisión del puesto apareció publicada en la página web de la Delegación Provincial de Desarrollo Educativo y FP en verano. Siempre me ha gustado mucho formarme por lo que el puesto me llamó mucho la atención y decidí presentarme. Pasé de la primera fase a la entrevista con la Comisión de Valoración, formada por el delegado provincial, José Francisco Viso, y los jefes de Ordenación Educativa y Recursos Humanos (Inmaculada Nieto y Javier Rodríguez, respectivamente) quienes apostaron por mí y a quienes agradezco la oportunidad que me han brindado.

¿Cómo lo afronta y cuáles son sus objetivos al respecto?

Pues lo hago con muchísima ilusión, poniendo como siempre todo mi esfuerzo, y tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible y con máxima responsabilidad.

¿Qué balance hace de estos primeros meses al frente?

El balance está siendo muy positivo. Aunque todos los comienzos son duros, estoy aprendiendo mucho y además he descubierto a un gran equipo de profesionales que se han volcado conmigo y me ayudan muchísimo en todo momento, empezando por mis compañeros de despacho, Rosa Caballero y Rafael Molina. Los demás coordinadores provinciales de Andalucía; los directores de los tres CEP de la provincia de Córdoba, quienes tienen una larga trayectoria profesional, me ayudan en todo lo que pueden; también las asesorías, los compañeros en servicios centrales, junto con mi jefa de servicio de formación, Carmen Ruiz Amaro, y, por supuesto, la ya citada Inmaculada Nieto y el resto de jefes de servicio .

¿Qué principales potencialidades, en materia formativa, tienen estos Centros de Profesorado?

Destacaría el equipo humano de los CEP, que es su baluarte formativo. En cuanto a formación, trayectoria profesional, profesionalidad y disponibilidad, ofrecen una atención personalizada a cada centro de enseñanza y profesorado a través de las asesorías de referencia.

¿Qué aporta en concreto ese grupo de profesionales?

Como digo, son un personal muy comprometido con sus funciones y constituyen un apoyo eficaz al profesorado. Su experiencia es fundamental a la hora de la detección de las necesidades formativas para luego poder ofertar un amplio abanico de actividades y atender todas las necesidades de formación permanente de los docentes. Además, destaca la priorización de las modalidades de autoformación, que son la mejor posibilidad para vincular las necesidades formativas de los profesionales con la mejora educativa. Todo esto, además, se refleja en el elevado número de proyectos de Formación en Centros y Grupos de Trabajo que cada año se desarrollan en nuestra provincia.

¿Y qué aspectos o áreas cree que deberían mejorarse?

Los CEP pequeños, a los que se les suprimieron las asesorías de Formación Profesional (FP), las de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), deberían recuperar dichos ámbitos con el consiguiente aumento de plantillas. Y se debería de elaborar el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento (ROF), a nivel regional, tantas veces demandado.

¿Alguna novedad este curso o a medio y largo plazo en su ámbito de trabajo?

Este curso se está implementando el Plan de Lectura en los centros educativos, además de continuar con las actividades formativas sobre Competencia Digital Docente para poder llegar al hito. Aparte, existe el proyecto de contar con un nuevo edificio en el CEP de Peñarroya, gracias a la excelente acogida del Ayuntamiento de la localidad a las propuestas del CEP en este sentido. Ello permitirá mejorar la atención al profesorado y ampliar la formación, por ejemplo, en lo referente a las aulas del futuro.

¿Cómo está afectando la Lomloe a la planificación formativa?

En los dos últimos cursos escolares nos ha supuesto un incremento sustancial de las actividades sobre esta temática, ya que se ha formado la mayoría del profesorado de la provincia.

¿Alguna otra cuestión o mensaje no abordado hasta ahora y que quiera transmitir?

Me gustaría destacar, en general, la figura de los CEP en Andalucía, los cuales constituyen un instrumento de la Administración educativa que se antoja primordial en la consecución progresiva de unos claustros conscientes de y con su propio desarrollo profesional y con la mejora de la calidad educativa. Debemos seguir trabajando en esa línea. Finalmente, animar al profesorado a que siga formándose para poder impartir una educación de calidad. H