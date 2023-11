«Me gusta mucho el diseño de la FP y el contenido de clase»

Esta joven de Montalbán realiza sus estudios de Formación Profesional (FP) en el IES El Tablero de Córdoba. Comenzó su camino en el ciclo formativo de grado medio de Actividades Comerciales y tiene en el horizonte el grado superior de Marketing y Publicidad. En mitad de todo ello le ha dado tiempo a participar en Andalucía Skills 2023 y hacerse con la Medalla de Oro en la categoría de Escaparatismo y Visual Merchandising de estas olimpiadas de la FP.

Enhorabuena por la victoria ¿cómo lo ha vivido?

La he vivido con normalidad y tranquilidad porque mi objetivo era vivir la experiencia y disfrutar. Y lo conseguí. Veía como en otras formaciones profesionales iban más a competir y se notaba la rivalidad pero, en mi competición, por suerte, no. Todas las competidoras nos ayudábamos y queríamos pasarlo bien y aprender, que al final es lo que me llevo.

Pero sería una gran satisfacción tras la preparación, ¿no?

Confieso que me presenté de rebote, porque una muchacha del instituto no podía. Me alegró la designación pero me concentraba en llevarme una buena experiencia, conocer a gente y que todo eso me sirviese para una formación. Quiero aprender lo máximo de mi ciclo en materia académica y esto ayuda. La preparación, de un mes más o menos, fue intensa. Hubo cambios en la organización de los que también aprendes.

Hablando de preparación. ¿Algún consejo para quien se presente a este tipo de pruebas?

Que se centren en pasarlo bien y disfrutar y aprender con la experiencia y que no piensen en ganar. Es una presión extra que no ayuda. El premio ya es participar. Hay muchas horas detrás de entrenamiento y prácticas y ese compromiso es una muestra de que se tiene responsabilidad y se está motivado con tu enseñanza.

¿Y cómo preparará su competición en la fase nacional de estas olimpiadas de la FP?

Seguiré el mismo esquema que hasta ahora, porque no me ha ido mal y, en el fondo, es en lo que creo. Aprovechar la oportunidad para aprender y disfrutar, y lo que tenga que ser, será.

¿Fueron muy duras las pruebas en las olimpiadas andaluzas?

Fundamentalmente fueron dos pruebas. La primera, de unas 8 horas, y la segunda, 4 horas. Ambas exigentes y sin poder tener contacto con nadie. En una tuvimos que componer un escaparate completo y en otra una mesa comercial. Nos daban a elegir entre varias temáticas y valoraban la imagen, el envoltorio o la disposición de los materiales.

¿Ha habido muchas ganadoras entre las chicas?

No lo sé. En mi categoría éramos todas chicas. En otras estaba más repartido y en otras predominaban los chicos. Creo que esto va según el área que toca la FP pero, en mi clase, por ejemplo, hay más o menos igual de chicos y chicas.

¿Qué tal, en general, está siendo tu experiencia en la FP?

Fantástica. Mi objetivo, tras la FP, era estudiar un grado universitario vinculado con el marketing, pero me gusta mucho el diseño de la FP y el contenido de las clases. Los profes lo hacen muy ameno y quién sabe si al final acabaré dedicándome a esto.