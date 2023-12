Adiós a París 2024: Julia Figueroa y una historia de infortunio por la plaza olímpica

La desafortunada fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de la judoca Julia Figueroa tendrá su punto y final el próximo 2 de enero cuando no esté en lista definitiva de España para la cita de París. Solo una lesión o un bajón de 20 puestos en la clasificación mundial olímpica de la judoca española seleccionada, la madrileña Laura Martínez Abelenda, permitiría a la cordobesa acceder a la plaza olímpica el próximo 23 de junio.

Un giro radical

Todo iba sobre ruedas en octubre del 2022 para Julia Figueroa cuando un oro en el Grand Slam de Abu Dhabi le otorgó la segunda plaza en la clasificación mundial en el peso de -48 kilos, la mejor de su carrera. A París iría la mejor española de la lista y la cordobesa poseía una diferencia amplia sobre Laura Martínez y Mireia Lapuerta, sus dos máximas rivales.

Precisamente, en octubre del 2022 publicó la Federación Española una circular en la que avisaba de que a París iría la mejor española de cada peso al 31 de diciembre del 2023. De esta manera cambiaba el criterio de clasificación con respecto a los Juegos de Tokio, en el que lo lograron las mejores al 31 de mayo del año olímpico. La Federación buscaba con esa variación en la normativa centrarse en un representante por peso en la preparación de los Juegos durante el año 2024.

Una lesión fatal

Los problemas llegaron para Julia Figueroa al sufrir una lesión en las últimas semanas del 2022 que le alejó de los tatamis seis meses, concretamente hasta junio del 2023. Su ausencia de las competiciones provocó que Laura Martínez y Mireia Lapuerta se le acercaran en el ranking olímpico, pues en julio del 2023 había bajado del puesto 2 al 16 con 1.325 puntos. Mientras, Laura Martínez era 18ª con 1.274 y Lapuerta 19ª con 1.259.

Su ausencia de medallas en 2023 le llevó en octubre de este año a bajar al tercer lugar entre las españolas en la clasificación olímpica, pues ocupaba el lugar 18º, siendo Laura Martínez la 12ª y Mireia Lapuerta la 13ª. No estar entonces entre las dos primeras españolas le dejó fuera de la lista del Europeo de noviembre, su primera exclusión de una lista de una selección desde el 2013 sin encontrarse lesionada.

Quedarse sin ir al Europeo provocó la indignación de Julia Figueroa al quejarse de que se había enterado de la decisión por las redes sociales. Figueroa manifestó su malestar por “enterarme por redes sociales de que no formo parte del equipo que representará a España en el próximo Campeonato de Europa en un momento tan importante para la clasificación olímpica”. La judoca añadió que le parecía “de una falta de empatía, profesionalidad y de respeto abrumadora. No he sido la primera pero con este comunicado espero ser la última”.

La remontada que no llega

Julia Figueroa siguió bajando posiciones en la lista olímpica al caer hasta la plaza 22, con Laura Martínez en la 12 y Mireia Lapuerta en la 13. Solo podía clasificarse ya ganando un oro en diciembre en el Grand Slam de Tokio, una hazaña que estuvo cerca de conseguir, pues logró la medalla de plata. Con el metal de Tokio subió al décimo lugar con 2.645 puntos, a una posición y 199 puntos de la primera española, Laura Martínez, novena con 2.844, y de nuevo por delante de Mireia Lapuerta, duodécima con 2.529.

La clasificación actual dejará a Julia Figueroa fuera de los Juegos Olímpicos, salvo que Laura Martínez renuncie a ello antes del 23 de junio del 2024 por una lesión, cualquier otro problema o que baje tanto en la tabla olímpica que no pueda convocarla la Federación, lo que solo ocurriría si descendiera por debajo del puesto 29. Hay que tener en cuenta que España tiene derecho a una plaza en el peso de -48 kilos pero solo si la mejor española se encuentra entre las 29 mejores el 23 de junio del 2024. Lapuerta lo tiene sencillo para mantenerse entre las 28 mejores, pues la 29ª actual, la turca Ersin, tiene 1.442 puntos, casi la mitad que Lapuerta.

Julia Figueroa lo tiene por tanto casi imposible para ser olímpica por tercera vez, ya que sí participó en 2016 en Río de Janeiro y en 2021 en Tokio. A sus 32 años, lo tendrá complicado para competir en los Juegos de 2028, aunque ella asegura que luchará hasta el final por competir en 2024 en París.