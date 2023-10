La judoca olímpica cordobesa Julia Figueroa no participará en la próxima edición del Campeonato de Europa, una cita que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre en Montpellier. La deportista formada en el club Kodokán Córdoba se quedará fuera de una gran competición internacional, sin estar lesionada, por primera vez desde el 2013, hace diez años.

Figueroa ha manifestado a través de sus redes sociales su malestar por “enterarme por redes sociales de que no formo parte del equipo que representará a España en el próximo Campeonato de Europa en un momento tan importante para la clasificación olímpica”. La judoca añade que le parece “de una falta de empatía, profesionalidad y de respeto abrumadora. No he sido la primera pero con este comunicado espero ser la última”.

La deportista de 32 años ha asegurado que siempre ha intentado “trabajar y guiarme por los valores del esfuerzo, el respeto y la humildad, así como intentar ser lo más profesional posible y no voy a permitir menos hacia mi persona”.

Francisco Prados: "Le confirmaron que tenía la plaza asegurada"

Francisco Prados, el entrenador que la formó en sus inicios en el club Kodokán Córdoba, ha añadido que “a Julia Figueroa le confirmaron que tenía la plaza asegurada por ser medalla europea en el año anterior. A tres semanas del campeonato y con las tareas casi terminadas la han dejado fuera, sin que nadie de la Federación Española se haya puesto en contacto con ella”.

Laura Martínez y Mirea Lapuerta, las convocadas en -48 kilos

La Federación Española ha convocado para el Europeo en el peso de -48 kilos, al que pertenece la cordobesa, a Laura Martínez y Mireia Lapuerta, dos judocas que a día de hoy se encuentran por delante de Figueroa en el ránking mundial, ya que ocupan los lugares 12 y 13, respectivamente y la cordobesa aparece en el 18. Ningún país ha inscrito a más de dos representantes por peso. El listado oficial de participantes puede verse ya en la página web de la Federación Internacional.

La cordobesa alcanzó en noviembre del pasado año la segunda plaza en el ránking mundial, la mejor de su carrera. Sin embargo, sufrió a continuación una lesión que le alejó varios meses de los tatamis. Aunque en el pasado mes de junio regresó a la competición, todavía no ha sumado medallas internacionales en las que competiciones a las que ha acudido, lo que le ha costado perder 16 puestos en la lista mundial y dejar de ser la número uno de España.

Figueroa tiene un palmarés en el que destaca dos participaciones olímpicas en los años 2016 y 2021. También ha competido en 7 Europeos y 5 Mundiales, citas en las que ha sumado tres bronces, dos a nivel continental (2019 y 2022) y uno mundial (2021). Su trayectoria es muy superior a la de Laura Martínez y Mireia Lapuerta, pues ninguna de ellas, por ejemplo, ha participado en los Juegos Olímpicos.