El día después de 'El Cazador': "Esto solo acaba de empezar"

Una noche aciaga en Fuenlabrada, una derrota inesperada y una pregunta en el aire. ¿Y ahora, qué? Contesta José Luis Navarro Júnior 'El Cazador': "Esto solo acaba de empezar, todavía queda Navarro para rato". A sus 23 años, el boxeador cordobés (9-2-0, 8 KO) no logró su objetivo en la primera tentativa del asalto al Europeo Silver de los pesos supermedios. El francés Gustave Tamba (19-1-0, 13 KO), que defendía el cinturón, le noqueó en el segundo asalto en un combate duro y fugaz, cuyo guión dio un giro dramático para los intereses de El Cazador cuando apenas se habían intercambiado golpes en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada.

"La vida es para los valientes"

"La vida es para los valientes", reflejó a través de sus redes sociales el joven púgil, que agradeció los mensajes de ánimo recibidos y llegó a ironizar con su estado después de una pelea más breve de lo que se podía esperar. "Estoy perfectamente, recordad que soy más duro que un bordillo", expuso.

"Quien no quiera balas que no vaya a la guerra", expresó de modo muy gráfico Pepe Navarro, hijo del que fuera campeón continental en la década de los 90. Después de una fase de preparación muy exigente, el cordobés afincado en Madrid chocó contra un adversario de primer nivel, al que aspiraba a derrotar aprovechando el factor cancha y el ímpetu de batallar por primera vez en busca de un cinturón europeo. "No esperábamos este resultado y menos después de tanto trabajo", admitió Navarro, quien confesó que le pudieron "el corazón y los cojones" en una velada que marca un antes y un después.

La segunda derrota como profesional de Navarro -la primera fue en Vista Alegre, ante Ronny Landaeta, en la pelea por el título de campeón de España- ha dejado al boxeador, cuyo entrenador y mánager es el legendario Ricardo Sánchez Atocha, con rabia y ganas de resarcirse, según se desprende de las primeras declaraciones públicas a través de sus canales sociales.

"Así es la vida", reflexiona, insistiendo que "esto es lo que tiene querer boxear con los mejores y no con paquetes para crear un récord falso y engañar a la gente". "Tengo 23 años y esto solo acaba de empezar. Todavía queda Navarro para rato", zanja.

El hijo seguirá, aunque estén ahora separados en el espacio -el padre reside en Córdoba, donde regenta un centro deportivo, y el vástago vive en Madrid-, persiguiendo su sueño. Tiene tiempo y motivación para volver a intentarlo. Su progenitor lo verá desde fuera del ring, entre el amor y la nostalgia. Navarro Sr. se proclamó en su Córdoba natal campeón de Europa del peso welter tras vencer por KO técnico en el décimo asalto al británico Delroy Bryan. Con sus 25 victorias antes del límite, El Cazador revalidó el título europeo frente al zaragozano José Ramón Escriche y lo cedió en 1995 ante el francongoleño Valery Kayumba. Fueron los últimos tiempos de gloria del boxeo cordobés en España.