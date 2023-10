La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa por la muerte en 2014 del ultra del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero Taboada, alias Jimmy, al considerar que hay indicios suficientes de que los autores de los hechos puedan ser las personas investigadas.

La sección cuarta de la Audiencia, en un auto que ha adelantado El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, revoca así la decisión del juzgado de instrucción número 20 de Madrid, que puso fin a la investigación al no hallar pruebas contra ninguno de los presuntos implicados.

El pasado 16 de diciembre LaLiga, que ejerce la acusación popular, pidió la reapertura del procedimiento separado por el homicidio de Jimmy con la imputación de cinco acusados, dos por delito de lesiones y tres por delito de homicidio.

Esta pieza investiga la muerte de Jimmy, cuyo cadáver fue rescatado del río Manzanares, al que arrojaron durante la reyerta entre ultras del Frente Atlético, del Atlético de Madrid, y de los Riazor Blues, del Deportivo de La Coruña, y las lesiones sufridas por el otro hincha gallego, Santiago A.M., que también fue lanzado al río.

Ahora, la Audiencia de Madrid ha ordenado la reapertura del procedimiento al considerar que "hay evidentes indicios delictivos e igualmente indicios bastantes para reputar autores a los investigados identificados por las partes acusadoras".

La Audiencia Provincial ya había ordenado anteriormente al juzgado reabrir la causa, la última vez después de que el juez la archivase en 2018, al instarle a tomar declaración a una mujer que un año antes dijo que su expareja, D.P., había reconocido ser quien tiró al hincha del Dépor al río.

No obstante, el magistrado decidió no otorgar veracidad al testimonio de la testigo y volvió a archivar la investigación alegando que no había indicios suficientes para procesar a nadie.

"Las palabras que la testigo afirmó oír fueron: 'Yo tiré a Jimmy al río, yo lo tiré ... mira ese soy yo ... sí, yo lo tiré, yo me lo cargué'. Se trata de un testimonio no de referencia, sino directo, al referirse a la percepción sensorial inmediata de una espontánea declaración autoinculpatoria", expone la sección cuarta en su auto para contradecir al juzgado, que argumentó que tales expresiones no podían servir para atribuir el delito ninguno de los investigados.

Sin embargo, no ordena llevar a cabo nuevas diligencias porque cree que ya hay indicios suficientes para procesar a los presuntos implicados, y manifiesta que éstas "quedan condicionadas al encauzamiento procedimental que se siga".

Solo recuerda que está pendiente de complementarse un informe pericial propuesto por LaLiga.

En la pieza referente a la reyerta previa a la muerte de Jimmy entre ultras de ambos equipos, un juzgado de Madrid condenó a multas de entre 300 y 1.350 euros a 75 acusados de participar en la misma.