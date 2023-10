La cuarta jornada en el Grupo 10 de Tercera RFEF vino cargada de alicientes y cruces de impacto para los equipos cordobeses concurrentes. El primer choque provincial de la temporada 2023-2024, protagonizado por el CD Pozoblanco y el Ciudad de Lucena en el Municipal vallesano, cayó del lado celeste por 0-2 para imponer una semana más su buena línea desde el liderato. El Atlético Espeleño consiguió reponerse de su racha particular de las últimas semanas con un empate a domicilio en Conil (1-1), mientras que el Salerm Puente Genil, que recibió al Ayamonte en la matinal del domingo, se hizo con los tres puntos con un marcador de 2-1. La parrilla de cruces quedó inaugurada durante la tarde del jueves, en la que el Córdoba CF B visitó al Cartaya (1-1) para llevarse un trabajado empate del Estadio Luis Rodríguez Salvador.

CD Pozoblanco 0 - 2 Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena se llevó el derbi provincial y sigue en todo lo alto. Es el equipo de Falete un equipo fiable. Arriesga lo justo, pero suma puntos. Nunca entra en locura y eso lo convierte en triunfos. Le falta, eso sí, más magia. Ayer con dos hombres más durante más de tres cuartos de partido no abrió una brecha mayor.

El Pozoblanco salvó la papeleta pues encontrarse en el primer cuarto de hora con nueve sobre el campo, da vértigo. El arranque del Pozoblanco no ha sido bueno.Antonio Jesús Cobos es muy querido en Pozoblanco. Hacer lo que está haciendo estos años, no es fácil. Sin embargo, la apuesta últimamente es por hombres más de corte defensivo que ofensivo sobre el campo. Y el fútbol se resiente con esto. Y los espectadores también.

Dicho esto, las expulsiones de Fran Gómez y Ángel García marcaron. A pesar de ello, el Lucena se desesperó. Quería marcar, pero el Pozoblanco corría como si estuvieran los once. Hasta que llegó a ocho del final del primer tiempo el gol de Juan Andrés en un balón medido para su cabeza.

En el segundo período, sabían los pupilos de Cobos que la clave era aguantar y, en los minutos finales, intentar el empate. Sacó el técnico local a Bruno y Samu, y a aguantar se ha dicho. Poco a poco, el desgaste fue haciendo mella y a siete del final, Álvaro García sentenciaba. Hasta entonces, el Lucena no había llegado con claridad. No quiso más el equipo aracelitano. Tres puntos de oro. Los derbis nunca son fáciles por muchas cosas que sucedan. No hubo fútbol bonito. Típico de estos partidos donde los dos equipos se conocen también que tapan las cualidades del adversario.

Ficha técnica: 0 - CD Pozoblanco: Javi Dela, Richard, Kaká (Valentín, m. 70), Vela, Ángel García, Fran Gómez, Miguel Sánchez, Hugo (Márquez, m. 84), Molina (Bruno m. 46), León (Samu, m. 46) y Abraham (Zara, m. 79). 2 - Ciudad de Lucena: Lopito, Marcos, Raúl Pérez, Carlos Mora, Barba (David, m 65), Ricky, Antonio Pino (Diego, m. 65), Alberto, Javi Hervás (Manu Miquel, m, 87), Manu Molina (Álvaro García, m. 46) y Juan Andrés. Árbitro: Espina Domínguez, del colegio onubense. Mostró tarjeta amarilla a los locales Molina, Abraham; y al visitante Antonio Pino, Javi Hervás. Expulsó con roja directa a Fran Gómez y Ángel García. Goles: 0-1, m. 37: Juan Andrés. 0-2, m. 83: Álvaro García. Incidencias: Partido de a la cuarta jornada del grupo 10 de Tercera Federación disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 300 espectadores.

Salerm Puente Genil 2 - 1 Ayamonte

La cita en Puente Genil se saldó con sobresaliente para el Salerm, que se impuso con calidad en el pulso frente al Ayamonte. El Manuel Polinario fue testigo de su segunda victoria casera de la temporada con goles de Juanfran y Keita, como avales para un cruce en el que todo se mantuvo ajustado hasta el último tramo. La primera mitad no se movió de las tablas inaugurales, con múltiples ocasiones para el conjunto rojillo, aunque sin el acierto ni la fortuna necesaria para derribar el tramado onubense de la ocasión, que mantuvo el 0-0 prácticamente intacto -con algún que otro susto, por mediación de Juanfran y Manuel Pablo- hasta la llegada del receso.

La estampa sí cambió tras las pertinentes charlas técnicas. El descanso insufló aire en los pupilos de Juanmi Puentenueva, que tiraron de oficio para embotellar progresivamente al Ayamonte en campo propio, al igual que para cercar el arco de Dani Martín. La receta surtió efecto una vez llegada la hora de juego en pies de Juanfran Holanda, con un fusil inapelable para llevar el 1-0 al feudo pontano, y de paso transformando el evidente dominio local en los primeros botines palpables para el casillero.

Esa fue la única excepción en el discurso de relativa igualdad e imposición de las defensas sobre las delanteras que imperó en el grueso del enfrentamiento, cerrado con sabor dulce para los cordobeses, un último arreón que valió para dejar espacio a las dianas del rojillo Keita y Morilla -que maquilló para los visitantes-, y una semana más en condición de invictos.

Conil CF 1 - 1 Atlético Espeleño

El conjunto de Juan Carlos Quero extrajo un valioso punto de su dura visita a tierras conileñas, con el tanto del veterano Rafael Santacruz desde el punto de penalti para situar el 1-1 en una contienda tremendamente disputada, además de marcada por las complejas condiciones climatológicas del Estadio Pérez Ureba -temperatura idónea, aunque fuertes vientos que dificultaban la práctica del fútbol-. La primera mitad no se despegó de dicha escena, resuelta bajo extrema paridad y con un paradón de Rafa Martínez en respuesta a una pena máxima cobrada por los locales -envuelta en cierta polémica- que dejó el resultado de inicio apalabrado hasta el intervalo.

Después llegaron los goles. La segunda parte arrancó con la diana del Conil, que se adelantó sin demasiada dificultad en el marcador tras de nuevo un ligero tanteo, mientras que el propio Santacruz devolvió el empate lances después, con un tiro fortísimo en los once metros, previo penalti señalado en el área local, para llevar el resultado definitivo al cruce y el correspondiente reparto de puntos a las respectivas arcas en liza, a la par que cerrando la racha de dos derrotas consecutivas de los espeleños.

Cartaya-Córdoba CB B (1-1)

El Córdoba CF B logró un empate (1-1) en el Estadio Luis Rodríguez Salvador ante el Cartaya, en partido que se adelantó al jueves correspondiente a la jornada 4 del campeonato de Liga en el grupo 10 de la Tercera División.

El equipo de Diego Caro ofreció una imagen notable, aunque le faltó definición para conseguir un mejor resultado. Este empate supone la tercera jornada enlazada por los jóvenes blanquiverdes sin conocer la derrota. Después de su agrio debut en El Arcángel ante el Xerez CD (0-1), empataron en su salida al Ceuta B (1-1) y golearon al Cabecense (5-2) antes de sumar de nuevo en Cartaya.

Los locales se adelantaron en el marcador por medio de Palma en el minuto 36, logrando llegar con ventaja al intermedio. En el segundo tiempo, Álvaro Vázquez llevó la igualada al remachar un penalti que había desviado el portero local.

Este resultado deja a los cordobesistas con cinco puntos en cuatro jornadas, en plena pugna por los puestos cabeceros y todavía en busca de encontrar su mejor versión en este arranque de temporada. El equipo de Caro retornará a la competición el fin de semana del 8 de octubre recibiendo en casa al Conil.