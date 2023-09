El Coto CCB noquea al Peñarroya y jugará ante el UCB por la Copa Diputación

Ya hay finalistas para la Copa Diputación de Córdoba. El Coto Córdoba Club Baloncesto se enfrentará el próximo domingo, a partir de las 11.15, al Camper Eurogaza UCB en la cancha del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Habrá también nuevo campeón de este torneo, ya que el Climanavas Agrometal Peñarroya -que derrotó el año pasado al UCB- fue destronado por un Coto desatado, que terminó imponiéndose en el marcador por un claro 86-57.

Un partido "accidentado"

El encuentro, que tenía fijado su comienzo para las 21.00 horas del miércoles en el pabellón Menéndez Pidal de la UCO, terminó jugándose a las 22.00 y en la cancha del Colegio Virgen del Carmen. El motivo fue que durante la sesión de calentamiento se rompió uno de los aros, por lo que los equipos acordaron como medida de urgencia desplazarse al colegio carmelita y dirimir allí la plaza pendiente en la final de la Copa Diputación. La otra la obtuvo antes el Camper Eurogaza UCB, que ganó en la pista del Rodillos Codimar Puente Genil, de la N1 Nacional.

El dominio inicial corrió a cargo del Peñarroya. El equipo de Curro Santaella, con el estadounidense Willis y Pepe Varo, entonados, controló en la cancha y el marcador a un Coto que no terminaba de carburar. El primer cuarto termino con un marcador de 14-22 a favor de la escuadra minera, que llegó a incrementar sus rentas en el segundo cuarto hasta ponerse con un 20-32. A partir de ahí, los acontecimientos dieron un giro radical.

Una reacción brutal

El Coto se activó un modo espectacular y empezó a golpear sin piedad a un Peñarroya que no acertó en ningún momento a reaccionar. Con un parcial de 14-2 llevó el electrónico a un 34-36 en el descanso. Los de Alfredo Gálvez atacaban con una fluidez formidable, encontrando respuestas en todas las zonas de la pista. La paliza continuó después del intermedio, que no solo no apagó el ímpetu del Coto CCB sino que lo incentivó. Los locales llegaron a montar un parcial apabullante de 30 a 4 para voltear por completo la situación: de un 26-36 a un 62-46.

El último cuarto fue una tortura para el Peñarroya, que ya sin opciones se dedicó a capear el temporada como buenamente pudo con Willis -17 puntos- como mejor hombre, mientras que el Coto encontró a sus mejores anotadores en el estadounidense CJ Williamson (21), el gallego Bello (16) y el cordobés Lucas Muñoz (15), dentro de un buen tono general de todo el grupo.

La gran final está servida. Será el primer derbi cordobés de baloncesto de la temporada, que tendrá una continuación prácticamente inmediata con la primera jornada del campeonato de Liga en el Grupo D de la Liga EBA, con choque en Valdeolleros.