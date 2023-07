La España de Antonio Blanco buscará la triple corona continental ante Inglaterra

La selección española sub 21 de fútbol buscará ante Inglaterra este sábado (18.00 horas) el título del Campeonato de Europa de la categoría, en una final donde la generación de los nacidos en el 2000 pueden lograr una triple corona tras haber conquistado previamente los Europeos sub 17 y sub 19. El centrocampista montalbeño Antonio Blanco buscará el triplete, previsiblemente como titular.

