El Coto Córdoba devuelve a la provincia al base rambleño Lucas Muñoz

El Coto Córdoba ha devuelto a la provincia al base rambleño Lucas Muñoz en su estreno en la EBA de baloncesto. El club que dirigen José Palacios y Manuel Jesús Coto pretende con ello darle un salto de calidad al puesto de base con un jugador formado en la provincia antes de su marcha a Málaga. El club cordobés ha anunciado su incorporación tras despedirse el jugador del Marbella, el club del que procede. Muñoz es el primer jugador que entra oficialmente en la plantilla de la temporada 23-24.

Lucas Muñoz Lucena (La Rambla, 16 de febrero del 2001) se formó de pequeño en el club de su localidad natal. De la mano de Paco Zafra, uno de los responsables actuales de la dirección deportiva del Coto, fichó por el Colegio Virgen del Carmen, una de las dos entidades que actualmente se encuentran vinculadas al Coto. Con la entidad carmelita debutó como internacional en la temporada 13-14 en la categoría sub 13.

Todavía en El Carmen, ganó el oro en el Campeonato de España mini de la temporada 12-13 con la selección andaluza, en aquella ocasión junto a los también cordobeses Andrés López y Antonio Bioque (Alto Guadalquivir), Fernando Gracia (Bball) y Julio Cerezo y el entrenador Paco Zafra (El Carmen). Precisamente, a Bioque y Merino se enfrentó en la pasada EBA, pues Muñoz jugaba en el Marbella y sus dos excompañeros en el UCB.

Su paso por el Unicaja

El Unicaja fue su siguiente destino en la campaña 14-15, entonces para formar parte de la plantilla del equipo infantil. Durante la etapa en la entidad malacitana vistió la camiseta de España en las categorías sub 14, sub 15 y sub 16. Su mayor éxito en aquella etapa en el Unicaja llegó el 24 de marzo del 2019 al debutar en la ACB en un partido contra el Obradoiro.

Una vez finalizada su trayectoria como júnior, Muñoz puso fin a 5 años en el Unicaja. A continuación firmó con el Marbella, la entidad a la que ha defendido en los últimos cuatro años, los tres primeros en la LEB Plata y la última en la EBA. Durante la temporada 22-23 promedió 11,9 puntos, 3 asistencias y 13,1 de valoración en 33 minutos.