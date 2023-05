El Córdoba Futsal cierra un ciclo en Primera División en Vista Alegre

Pablo Del Moral, el corazón de la máquina. Alberto Saura, el primer internacional en la historia del club y su máximo goleador. Miguelín, un icono del fútbol sala nacional. Jesulito, talento y carácter en la cancha. Lucas Bolo, el capitán de la selección de Argentina. Jesús Rodríguez y Cristian Ramos, pura cantera local y referentes del ascenso a Primera División. Todos se van del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que escenificará en la cancha del Palacio de Deportes Vista Alegre (sábado, 18.30, LaLiga Sports TV) un cambio de ciclo en toda regla.

Un final de paradoja

Ante el Viña Albali Valdepeñas -equipo ya clasificado para disputar los play offs por el título-, la escuadra blanquiverde buscará la mejor de las despedidas a un campeonato desquiciante, que le ha llevado a bailar peligrosamente con el descenso de categoría y que, paradójicamente, podría terminar con un décimo puesto que supondría la mejor clasificación en los cuatro años de historia del club cordobés en la elite. Podría suceder si gana su partido ante el conjunto manchego. Irá a por ello con un plantel remodelado para la ocasión, con presencia de chavales del filial de Segunda B en una especie de guiño a lo que puede suceder de ahora en adelante.

Josan y su plan

Josan González, cuya continuidad al frente del equipo aún no se ha oficializado -las negociaciones llevan ya tiempo en curso y se espera su resolución en breve-, no contará en esta ocasión con el brasileño Pulinho ni el tailandés Muhammad Osamanmusa, quienes se encuentran en sus respectivos países y retornarán para la próxima temporada. Tampoco está en la convocatoria Jesulito, quien tras conocer que la entidad no iba a contar con sus servicios para la próxima campaña salió de las convocatorias. No estuvo en Murcia en el duelo ante ElPozo ni tampoco aparece en la lista de citados por el técnico pontanés para el choque contra el Viña Albali Valdepeñas.

Retorna al grupo Ismael López, después de cumplir los dos partidos de sanción que le cayeron por su expulsión ante el Levante, y también tendrán su oportunidad los jóvenes Víctor Areales -jugó en la portería todo el partido en Murcia-, Iván Gemes, Joaquín y Rafalillo. Muy especial será la despedida de dos de los hombres clave en la temporada del ascenso a Primera: el meta Cristian Ramos -no está en la convocatoria Fabio, por lo que todo apunta a su titularidad- y Jesús Rodríguez. Los dos capitanes recibirán el aplauso de la afición en una jornada simbólica: con su adiós se termina una época en el club que preside José García Román. A partir de ahora se abre un camino nuevo, con toda su carga de incertidumbre y de ilusión.