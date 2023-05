El Córdoba Futsal afronta el cierre de la competición en Primera División con aroma a fin de ciclo. El club ha hecho oficial la lista de bajas para la próxima temporada cuando aún queda un partido por disputarse. Será este sábado, a las 18.30 horas, ante el Viña Albali Valdepeñas en el Palacio de Deportes Vista Alegre. Esa cita coincidirá con una despedida oficial a jugadores que han sido referenciales en la entidad en los últimos tiempos. Jesús Rodríguez, Cristian Ramos, Alberto Saura, Jesulito, Miguelín, Pablo del Moral y Lucas Bolo tomarán caminos distintos.

"La entidad les agradece enormemente su profesionalidad y actitud durante el tiempo que han defendido nuestra camiseta, deseándoles la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional", ha expuesto el Cordoba Futsal a través de sus canales oficiales. Algunos de esos jugadores, como Jesulito, Cristian o Jesús Rodríguez, ya habían hecho pública su salida en los últimos días a través de sus redes sociales. "Todos ellos recibirán un reconocimiento en la previa del choque", señala el club que preside José García Román, que ya rindió tributo en la última comparecencia casera, ante el Ribera Navarra, a Jesús, Del Moral y Zequi por más del centenar de encuentros defendiendo el escudo cordobesista.

Cambio de ciclo

"Mención especial a Jesús Rodríguez y Cristian Ramos, primer y segundo capitán, respectivamente, y únicos supervivientes de aquella plantilla que logró el ascenso a Primera División en Mengíbar en la campaña 2018/19. Siempre serán parte de nuestra historia", apunta el club a propósito del adiós a dos jugadores que son parte de los mejores momentos del fútbol sala cordobés en la época moderna.

Hasta que el Córdoba no logró descifrar el galimatías de su permanencia en Primera División no comenzó a comunicar sus intenciones de futuro con los jugadores. Algunos, con ofertas para salir, decidieron adelantar acontecimientos para no perder la ocasión de firmar en otros destinos para la temporada que viene. El caso más claro fue el de Jesulito, quien desveló su adiós al Córdoba a través de sus redes sociales y que ya tendría un club para el próximo curso. El gaditano, uno de los jugadores más importantes del club en los últimos tres años, no se desplazó a Murcia en la pasada jornada para disputar el partido contra ElPozo.

También se irá Pablo Del Moral, un jugador asociado a la estabilización en Primera División del Córdoba, que le reclutó después de un año difícil por las lesiones en el Industrias Santa Coloma. El mostoleño se ha rehabilitado como jugador de elite, siendo un pilar insustituible tanto para Maca como para Josan. Con talento, versatilidad y gran conocimiento del juego, su próxima escala será en una plaza exigente: el Jaén Futsal.

Adiós a internacionales

Alberto Saura, el primer internacional en la historia del Córdoba Futsal, pondrá el broche a una etapa con más luces que sombras. Su peor curso fue el pasado, en el que las lesiones le lastraron. En el actual, con 22 goles marcados, ha sido el principal argumento ofensivo del equipo de Josan González, si bien en el tramo final, el decisivo por la permanencia, no estuvo presente por una sanción de cuatro partidos que le cayó por golpear a un rival una vez terminado el partido en Vista Alegre ante el UMA Antequera (5-1). Su nombre se ha asociado al Anderlecht belga, que disputó la última fase final de la Champions League en la que se proclamó campeón el Palma Futsal.

Con 38 años, Miguelín cerrará en Córdoba un bienio en el que volvió a ser protagonista en un equipo después de su salida de ElPozo Murcia tras un decenio firmando actuaciones para la hemeroteca. Más de una decena de goles, algunos de ellos decisivos, quedan como legado del ala balear, el jugador con mejor palmarés que jamás haya vestido la camiseta cordobesista.

También acaba su periplo en Córdoba el cierre Lucas Bolo, capitán de la selección de Argentina y multicampeón tanto con su país como en Italia, de donde llegó con títulos bajo el brazo conquistados con el Pesaro. Su etapa en Vista Alegre ha estado marcada por la irregularidad, con difícil encaje dentro de un equipo que nunca estuvo completo. Nunca le faltó el pundonor en la cancha, más allá de sus aciertos o errores.

Con los deberes hechos

Los blanquiverdes acabarán la temporada con los deberes mínimos hechos, pues en la penúltima jornada sellaron la permanencia en la denominada mejor liga del mundo. El Córdoba Futsal perdió por 3-1 en la cancha del histórico ElPozo Murcia pero los resultados de los rivales directos por el descenso le otorgaron una merecida salvación.

Con el alivio que ha llevado la permanencia a la entidad cordobesa, ahora encara el cierre a la temporada. El último partido de la liga le podría servir para conseguir la mejor clasificación de su historia en Primera, pues la tiene en la undécima plaza que obtuvo en la pasada campaña y cuenta con opciones de terminar décimo.

A tres puntos de la décima posición

Los blanquiverdes ocupan actualmente la duodécima plaza con 29 puntos, a un punto de la undécima que ostenta el Ribera Navarra (30) y a tres de la décima que posee el Santa Coloma (32). Si venciera al Valdepeñas, no ganara el Ribera y perdiera el Santa Coloma, lograría terminar la competición en la décima posición. Santa Coloma-Noia y UMA Antequera-Ribera Navarra serán los partidos de los rivales de los cordobeses por el décimo lugar. La escuadra catalana se medirá a un Noia que se encuentra en el octavo puesto y no se jugará nada, pues no puede ni mejorar ni empeorar su actual posición. Mientras, el Ribera visitará a un UMA que luchará hasta la última gota de sudor por la salvación, pues llegará a la última jornada abriendo la zona de descenso.

El partido del próximo sábado tendrá por tanto unas connotaciones muy diferentes a las de los anteriores, con la permanencia asegurada y el componente emotivo del adiós a siete miembros del equipo. La conquista de la décima plaza sería un premio inesperado para un grupo de jugadores que tanto ha sufrido para asegurar la categoría. "Queremos terminar lo más alto posible en la clasificación después de un año muy duro", ha declarado Josan González, entrenador cordobesista, cuyo futuro está aún por desvelar.