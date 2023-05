La Audiencia Provincial de Cáceres ha avalado la investigación desarrollada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la jueza que instruye la denominada 'Operación Ilex' contra la red de dopaje presuntamente liderada por el médico extremeño Marcos Maynar, que fue detenido en mayo de 2022. Así consta en un auto de 13 de octubre de 2022, al que ha tenido acceso este periódico.

En la resolución los magistrados rechazan anular la causa, como pedían los abogados de los investigados, pues consideran que las actuaciones policiales entregadas a la instructora han respetado la ley, al mismo tiempo que relataban "de forma razonable" los delitos imputados, en concreto los de tráfico de medicamentos, dopaje en el deporte, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Los magistrados de la Sección Segunda de Extremadura tomaron esta decisión después de que la defensa del médico Marcos Maynar, el considerado por la Policía Judicial como el presunto líder de un "grupo criminal" que se encargaba de la fabricación y posterior distribución de sustancias prohibidas en el deporte, interpusiera un recurso de apelación contra el auto en el que la instructora rechazaba que fuera decretada la nulidad de actuaciones.

"Prospectiva"

En concreto, las defensas de los imputados pedían que se invalidara toda la causa, "desde la inicial investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), Sección de Salud Pública y Dopaje de la Guardia Civil", que calificaban como "prospectiva". En concreto solicitaban la nulidad del auto con el que se autorizaba una grabación telefónica que se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2021.

Los letrados aseguraban, además, que los agentes han dirigido "de forma unilateral una investigación (...) sin haber puesto en conocimiento del Juzgado ninguna de las actuaciones realizadas"; contra el facultativo Maynar: "Una persona que en su día fue investigada [hace más de una década], y que [...] siguen investigando, reiteramos, sin conocimiento del Juzgado", completa el auto de la Audiencia Provincial de Cáceres.

La defensa se refiere en este último caso a la denominada 'Operación Estrobo', en la que investigó el supuesto dopaje de integrantes del Club de Remo Urdaibai en 2010. Sin embargo, en el juicio Maynar resultó exonerado de los delitos por los que se sentó en el banquillo: contra la salud pública y falsedad documental.

Indicio de criminalidad

Los abogados de Maynar consideraban que en el momento en el que la jueza dictó el auto, no existía indicio racional de criminalidad del facultativo: "No podía saberse, de hecho aún no existe certeza, de que estuviéramos ante sustancias que causan grave daño a la salud de las personas, por cuanto no se ha realizado ni concluido los análisis que pudieran determinar, primero, la identificación de la sustancia, y, en segundo lugar, la cuantificación para determinar esa afección a la salud pública", dice el auto de la Audiencia cacereña.

La operación de la UCO, que avalan los magistrados de Extremadura, se inició a principios de 2021, cuando agentes de esta unidad de élite de la Guardia Civil detectaron la posible distribución ilícita de medicamentos por parte de Maynar.

Los medicamentos y sustancias prohibidas llegaban a los deportistas por canales seguros, interponiendo a terceras personas para ocultar la relación médico-deportista y, en algunos casos, se entregaban directamente en mano cuando se trataba de deportistas de primer nivel.

Vicente Belda Vicedo

Las comunicaciones entre el médico y los deportistas se llevaban a cabo con intermediarios, que es el papel que la Guardia Civil atribuye al exciclista y ex director deportivo Vicente Belda Vicedo y a su hijo Vicente Belda García, fisioterapeuta que fue despedido por el equipo Astana. Utilizaban aplicaciones de mensajería seguras y, en algún caso, la UCO detectó que los investigados hacían uso de aplicaciones que dificultaban la interceptación de las conversaciones.

El club ciclista kazajo prescindió también de los servicios del colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López por su "probable conexión" con el médico Maynar, a quien las pesquisas policiales vinculan con el abandono del ciclista colombiano en una etapa del Giro disputada el 10 de mayo de 2022. Sin embargo, este deportista siempre ha negado haberse dopado, y por eso de forma reciente ha difundido en sus redes sociales una nota en la que informa de que ha pasado "los controles del pasaporte biológico antidoping" por lo que, asegura, "tiene completa autorización para competir en cualquier equipo tras su renovada licencia UCI para el año 2023".

El 11 de mayo de 2022 la Guardia Civil detuvo a Maynar y uno de sus colaboradores. Al mismo tiempo los agentes registraron un inmueble en Plasencia (Cáceres) y la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura (UNEX). En los registros se intervinieron varios medicamentos no autorizados en España, como por ejemplo actovegin, ácido dicloroacético (DCA) y teofilina, así como sustancias prohibidas en el deporte como la hormona Menotropina, además de otros facilitados a los deportistas como cafeína en presentación inyectable o supositorio y gran cantidad de cápsulas vacías preparadas para su relleno con alguno de estos medicamentos para su posterior distribución.