El Córdoba CF B y el Ciudad de Lucena reanudan la batalla del 'play off' en El Arcángel

Arranca otro capítulo en la carrera por la promoción. El Córdoba CF B, el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil ponen en marcha el reloj en vísperas del duelo de vuelta de sus respectivas ponencias en busca del ascenso a Segunda RFEF este temporada, con la ida saldada, resultados dispares y un único objetivo en mente: hacerse con el billete a la final autonómica. En busca de alcanzar ese penúltimo paso previo al salto de categoría, así, las escuadras blanquiverdes, celestes y rojillas concurren este domingo en un doble duelo del que se extraerán los dos finalistas del Grupo 10 de Tercera RFEF, a dirimir en el choque entre los pupilos de Diego Caro y los de Rafael Carrillo “Falete” en El Arcángel (12.00 horas), y el cruce de los de Juanmi Puentenueva y el Gerena en el Leonardo Ramos Nuevo (12.00 horas). Y van a por todo.

La resolución del derbi

Tras un primer envite de absoluto impacto alojado por el Estadio Ciudad de Lucena, tanto cordobesistas como aracelitanos concurren en la segunda parada del itinerario por el ascenso con un marcador sumamente ajustado, favorable a los blanquiverdes tras el 0-1 inicial de la ida, con el solitario tanto de Christian Delgado. Un contexto, así, en el que El Arcángel jugará un papel fundamental para decidir el primer vencedor de la primera tanda de compromisos por el ascenso, con un importante desplazamiento de afición celeste esperado hacia el feudo blanquiverde -como ya se produjo durante el curso regular-, al igual que de presencia local, aprovechando el llamamiento realizado por la entidad a lo largo de las semanas y la promoción especial de entradas dirigida a sus abonados, que podrán acceder de forma totalmente gratuita al encuentro frente a los de Rafael Carrillo.

“Estamos preparando el partido para ir a ganarlo. Es verdad que se nos pone de cara con el buen resultado, aunque prevemos un partido de vuelta super complicado, ante un buen rival, muy buenos jugadores y frente a un equipo que va a venir a por todas. Así se lo hemos hecho saber a los chavales: relajación cero, motivación máxima e ilusión, al igual que en la ida. Con eso vamos a saltar el domingo al estadio”, declaró el propio Diego Caro en la previa a la cita frente a los lucentinos, para la que dispondrá del plantel al completo salvo la duda de Manuel Ortiz -que sufre una contractura, aunque con posibilidades de forzar- y las figuras de Rafael Castillo y Geovanni, llamados a la lista del primer equipo para su cruce frente al Linense en el Municipal de La Línea, también este domingo (18.00 horas).

“Al equipo le ha costado recuperarse a nivel físico. Pasa la semana e intentas no recordar el partido anterior, pero al final debes hacerlo, porque es de los que no te explicas cómo no has sacado algo más positivo. Tenemos que pensar en que la eliminatoria no está perdida, que un gol nos lleva a la prórroga. Lo más importante será eso, intentar hacer nuestro gol y, además, encontrarnos sueltos en el aspecto defensivo”, suscribió el propio Falete desde el otro lado de la balanza, reafirmando la predisposición de su vestuario por revertir el marcador de la ida frente al joven combinado blanquiverde -deberían imponerse por al menos dos goles para evitar cualquier empate en el global de la eliminatoria-, a la par que indicando la todavía no disponibilidad de Nacho Fernández ni Manu Miquel, junto a las ahora dudas de Marcos, Javi Hervás, Hinojosa y Choco Mazuecos por molestias.

El Puente Genil, exigido a ganar

En el otro perfil del cuadro parte un Salerm Puente Genil todavía paladeando el agridulce regusto de su primer envite frente al Gerena (2-2), en el que llegó a acariciar la victoria durante buena parte del encuentro, para poco después sufrir la rebelión visitante y acabar rescatando un empate sobre la bocina por mediación de Rubén Jurado. Un saldo, de esta forma, que mantiene el escenario totalmente abierto de cara a la vuelta en el Leonardo Ramos Nuevo, en la que a los de Juanmi Puentenueva únicamente les vale la victoria para avanzar de ronda, con avance del cuadro gerenense a la siguiente fase de prolongarse la paridad en la eliminatoria tras una hipotética prórroga, dada su mejor clasificación global durante el calendario regular en el Grupo 10 de Tercera RFEF.

Ante un cruce algo más complejo, por ende, la escuadra pontana ha preparado un auténtico batallón para teñir de rojillo las gradas del feudo en La Rinconada, disponiendo un paquete de entrada más viaje para garantizarse el apoyo de sus fieles en el nuevo duelo más trascendental de la temporada. Con los sensaciones y las emociones al alza, la fórmula para doblegar a los hispalenses aprendida, así como con una dosis extra de energía tras igualar la pasada pugna en el último suspiro, todo parte presto y dispuesto para el planteado asalto al hogar del Gerena, en el que aguarda otra choque de trenes.