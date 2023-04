Fátima Ouhaddou hace historia al confirmar su plaza en el Mundial de Budapest

La aguilarense de 29 años Fátima Ouhaddou debutará como internacional con España en una gran competición el próximo 26 de agosto. La cordobesa ha recibido este martes la confirmación de su plaza para disputar el maratón del próximo Mundial de atletismo de Budapest. Al mismo tiempo ha recibido un reconocimiento en el Ayuntamiento de su localidad por la clasificación, lograda el pasado domingo en la Maratón de Rotterdam al lograr una marca de 2.26.44 horas, nuevo récord provincial y andaluz y tercera mejor marca española de todos los tiempos.

La cordobesa es desde este martes oficialmente una de las componentes del equipo nacional que participará en el próximo Mundial de Budapest. La Real Federación Española ha hecha pública la lista de los participantes en las dos pruebas de maratón y ahí está la aguilarense como una de las tres componentes para la prueba femenina junto a las catalanas Meritxell Soler y Marta Galimany. Ayad Lamdassem, Abdelaziz Merzougui y Tariku Novales competirán en la categoría masculina.

Ouhaddou será la tercera cordobesa de la historia en un Mundial de atletismo tras Belén Recio (2003 y 2011) y Carmen Avilés (2022) y la primera en una prueba individual, ya que Recio compitió en el relevo 4x100 y Avilés en el 4x400.

Cerca de los Juegos Olímpicos

El tiempo obtenido en Rotterdam le ha abierto también la puerta de los Juegos de París, ya que ha hecho la mínima de la Federación Internacional. Ahora tendrá que esperar a que la Federación Española publique los criterios de selección de París para ver lo cerca que está de su estreno olímpico. Por lo pronto, en España han hecho la marca olímpica de la IAAF Galimany (2.26.14), Soler (2.26.37) y Ouhaddou (2.26.44). Todavía pueden podrían alcanzar la mínima olímpica más atletas en los próximos meses, lo que obligaría a la Federación Española a hacer descartes si fueran más de tres.

La gran marca de Ouhaddou tiene todavía más mérito, si se tiene en cuenta que la ha firmado en la primera maratón de su carrera. El crono de 2.26.44 le ha valido para pulverizar los récords andaluz y provincial., pues el autonómico lo poseía María Dolores Pulido con 2.36.44 desde el 2004 y el cordobés Marta Polo (Trotasierra) con 2.53.44 desde el 2019. La aguilarense ya posee los récords cordobeses de 5.000, 10.000, media maraton y maratón.

Recibimiento institucional

Precisamente, en la mañana de este martes, se ha producido el reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Aguilar a “la protagonista más importante que tenemos ahora mismo en el municipio” con la entrega de un ramo de flores por parte de la alcaldesa, Carmen Flores.

La alcaldesa aguilarense explicó en el acto que “ha sido una odisea llegar hasta aquí, un esfuerzo, una vida de trabajo, de competir, de luchar, para llegar hasta donde ha llegado”. “Lo que consiga en adelante, ojalá sea lo mejor”, añadió, al mismo tiempo que apuntó que “verla con esta cara de felicidad al subir las escaleras es para los aguilarenses una gran satisfacción”.

Fátima Ouhaddou reiteró sus agradecimientos a las felicitaciones y mensajes del pueblo aguilarense por sus logros y manifestó que “me llena de satisfacción y felicidad representar a Aguilar de la Frontera por el mundo”. Asimismo, comentó que estaba “muy orgullosa de ser quien soy, una chica de pueblo” que presume “de acento por todas partes” y contenta por lo conseguido.

Un logro compartido

La atleta aguilarense, de origen marroquí, recordó que “este logro no es solo mío, también de todas las personas que me animan, que me dan fuerzas en todos los momentos, buenos y malos” y “ojalá sigamos celebrando todos estos éxitos juntos”.

Respecto a la cuenta atrás de su preparación para el Mundial, Fátima Ouhaddou comentó que “estamos cuadrando fechas, pues vamos a hacer una bajada de entrenamiento para recuperarme un poquito de esta maratón. Posteriormente, algo de competición para coger chispa”.

Ouhaddou recordó que desde su última lesión no ha competido, nada más que directamente en la maratón de Rotterdam. Más tarde, una concentración “de un par de meses” con la mirada puesta en el Mundial.

Al recibimiento también asistieron miembros de UPOA, que igualmente le regalaron un ramo de flores.