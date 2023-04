La maratoniana Fátima Ouhaddou logra una plaza en el Mundial con España y la mínima olímpica de la IAAF

La atleta cordobesa Fátima Ouhaddou acaba de hacer historia para el atletismo provincial. La fondista de 29 años residente en Aguilar de la Frontera ha conseguido una plaza en la maratón en el Mundial de este año (Budapest, 19 al 27 de agosto) y la mínima olímpica de los Juegos de París, lo que no garantiza todavía su presencia en la cita parisina, pero la sitúa muy cerca de conseguirlo oficialmente. También tendrá la opción de participar en septiembre en el Mundial de media maratón.

La hazaña de la magrebí nacionalizada española llegó en la Maratón de Rotterdam, una de las más prestigiosas del continente, una cita en la que logró la cuarta plaza, y primera entre las europeas, con una marca de 2.26.44 horas. El tiempo le otorgó una plaza en el Mundial de Budapest, pues la marca mínima estaba establecida en 2.28.00 horas. Ouhaddou ya tiene un puesto asegurado en Hungría, pues podrán participar tres atletas por país y son precisamente tres las españolas las que han conseguido la marca exigida por la Federación Española en el plazo establecido, que concluyó precisamente este pasado domingo, 16 de abril. La tarraconense Marta Galimany (2.26.14) y la barcelonesa Meritxell Soler (2.26.37) también irán al Mundial de agosto. La Federación Española publicará, precisamente esta semana la preselección del Mundial de Budapest para la prueba de maratón.

A las puertas de los Juegos Olímpicos

El tiempo obtenido en Rotterdam le ha abierto igualmente las puertas de los Juegos Olímpicos de París, ya que ha conseguido la marca pedida por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) que es de 2.26.50 horas, por lo que la ha obtenido por apenas 6 segundos. La cordobesa no tiene todavía asegurada la plaza olímpica, debido a que la Federación Española ni siquiera ha publicado todavía los criterios de selección. Sin embargo, sí se encuentra muy cerca de lograrlo, pues pueden ir tres corredoras por país a los Juegos y son también tres las que han bajado del 2.26.50, desde que el 1 de noviembre del pasado año quedó abierto por la IAAF el plazo para conseguir los tiemposa nivel mundial.

Hasta ahora han hecho la marca olímpica de la IAAF Galimany (2.26.14), Soler (2.26.37) y Ouhaddou (2.26.44). Todavía pueden podrían alcanzar la mínima olímpica más atletas en los próximos meses, lo que obligaría a la Federación Española a hacer descartes si fueran más de tres. Sin embargo, por ahora, el resto de maratonianas españolas han corrido lejos del 2.26.50 en al menos los últimos cinco años. Precisamente, las mínimas olímpicas de Galimany, Soler y Ouhaddou son también las tres mejores marcas españolas de todos los tiempos.

Una marca hecha en su estreno en la maratón

La gran marca de Ouhaddou tiene todavía más mérito si cabe si se tiene en cuenta que la ha firmado en la primera maratón de su carrera. El crono de 2.26.44 le ha valido para pulverizar los récords andaluz y provincial., pues el autonómico lo poseía María Dolores Pulido con 2.36.44 desde el 2004 y el cordobés Marta Polo (Trotasierra) con 2.53.44 desde el 2019. La aguilarense ya posee los récords cordobeses de 5.000, 10.000, media maraton y maratón.

Fátima Ouhaddou empezó a destacar a nivel nacional el pasado mes de junio al conseguir la medalla de plata en el Campeonato de España de media maratón con un tiempo de 1.12.44 horas. El récord provincial que ya tenía lo bajó todavía más en octubre del 2022 en Valencia, para dejarlo en 1.10.37.

El pasado mes de diciembre tenía previsto debutar en una maratón en Valencia pero sufrió una lesión en un pie que le tuvo dos meses sin entrenar. Posteriormente empezó la recuperación de la forma perdida que le ha llevado a lograr ahora tan buena marca en su estrena en la mítica prueba de los 42,195 kilómetros.

Fátima Ouhaddou: "Es un sueño que se ha cumplido"

Fátima Ouhaddou ha declarado que la conquista de una plaza en el Mundial en maratón y de la mínima olímpica "es un sueño que se ha cumplido. Me he quitado la espina de no poder ir en diciembre a Valencia por la lesión”.

La aguilarense explica que en febrero empezó a entrenar tras su lesión en Palma de Mallorca “para empezar a recuperar la forma. Entonces vimos que el último día para lograr una plaza en el Mundial era el 16 de abril, así que buscamos una prueba y vimos que la Maratón de Rotterdam era precisamente ese día, así que me inscribió mi mánager”.

Fátima Ouhaddou es marroquí de nacimiento pero explica que vive en España desde el 2002. La propia atleta asegura que "poseo la nacionalidad española desde el 2015, lo que pasa que no podía correr con la selección por estar mal la documentación que poseía la Federación Internacional. Una vez que me la cambiaron, desde el 2022 pude empezar a correr como española”.

Sus próximos objetivos

Ouhaddou correrá en agosto el maratón del Mundial y se está pensando ir también en septiembre al Mundial de media maratón, si bien ante esta segundo cita reconoce que “tendré que verlo con mi entrenador”.

La prueba de Rotterdam la calificó como dura “sobre todo en el segundo tramo de la carrera por el frío y el viento, pese a lo cual acabé bien, así que me encuentro muy contenta”, señaló la atleta del club de atletismo Amo Allá.