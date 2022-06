Así queda la nueva Tercera RFEF para los equipos cordobeses

Tras la resaca del ascenso del Espeleño, ya se deja entrever el nuevo escenario al que ahora se enfrentan los cinco equipos cordobeses que estarán presentes en el Grupo 10 de Tercera RFEF durante la próxima campaña, donde tras la última remesa de ascensos, queda ya configurada la lista de equipos para la 22-23. Ciudad de Lucena, Córdoba B, Salerm Puente Genil, Pozoblanco y el propio Espeleño, de esta forma, conocen ya a sus respectivos 15 rivales en este nuevo reto.

La tabla de esta Tercera RFEF quedará compuesta por los equipos que durante la pasada campaña lograron la permanencia, repitiendo así las presencias del Atlético Antoniano, el Rota, Gerena, Conil, Xerez, Cartaya, Sevilla C y Ceuta B, sumadas a la aparición de los cuatro equipos que han promocionado desde la División de Honor: el Coria, Ayamonte y Bollullos, además del citado Espeleño. No se contará con las actuaciones, por otro lado, del Tomares, Cabecense o Los Barrios, tras no haber logrado el objetivo de la salvación durante el pasado curso, o tampoco con las del Recreativo de Huelva y Utrera, que consiguieron el ascenso.

Será un nuevo panorama con una amplia representación cordobesa -casi la tercera parte-, meritoria en la tabla pero que también espera traducirse en la zona noble, donde tras un curso con ese objetivo marcado, Ciudad de Lucena, Córdoba B y Salerm Puente Genil volverán a realizar su tentativa. También podrá ser el caso del Pozoblanco, salvado con relativa tranquilidad -pese al último tramo- en la división y que ahora podría alzar su mira hacia cotas más altas. El Espeleño, por otra parte, igualmente afrontará el reto enmarcado en su además cuadragésimo aniversario, con el que intentará seguir marcando hemeroteca tras sellar un ascenso histórico.

Una oleada de derbis cordobeses

El nuevo panorama también arroja una cifra considerable de cruces entre cordobeses, contabilizando en hasta 20 las ocasiones que se verán las caras dos de los conjuntos de la provincia a lo largo del tramo regular. Tras una anterior campaña eléctrica en los duelos vecinales, que incluso se enmarcaron en la lucha por el ascenso y el playoff hasta el último momento, todo parece indicar que lo de esta temporada no quedará para menos, aunque ahora con una nueva y exigente parada en el Municipal de Espiel.