El Ángel Ximénez asegura la continuidad de Xavi Tuá

Una pieza de referencia en el engranaje del Ángel Ximénez Puente Genil seguirá haciendo su función en la temporada 22-23. El extremo izquierdo Xavi Tuá ha sellado su renovación en el club pontano, que oficializó el final de la operación a través de sus canales oficiales. Tuá podrá experimentar como uno de los valores más sólidos del Ximénez las sensaciones de una campaña, la próxima, que presenta unas connotaciones muy especiales: será la décima en la Liga Asobal para el club más representativo del balonmano andaluz.

Tras las renovaciones de los veteranos José Cuenca y Álvaro De Hita, Xavi Tuá se suma en la continuidad. Pese a su juventud, 24 años, es el tercero con mayor número de temporadas en el equipo: la que viene será la sexta. Se incorporó al Ximénez en plena etapa juvenil (2014-2015) y ya entonces tuvo la ocasión de estrenarse en la élite. Después de su retorno, ya como sénior, se afianzó desde la temporada 18-19. Con un total de 184 goles en 111 partidos se ha erigido como uno de los talentos con más progresión en la Liga.

"Me siento en casa"

"Para mí es un orgullo y me llena de alegría poder seguir un año más aquí. Es algo que tanto el club como yo ya lo habíamos decidido hacía bastante tiempo", ha indicado Tuá, resaltando su compromiso personal con Puente Genil. "Quiero seguir sumando años aquí, en mi casa, en la que ya considero mi casa porque al fin y al cabo son cinco años seguidos y me siento como en casa y eso me hace feliz", ha expresado.

El conjunto pontanés ha hecho oficiales ya los fichajes del portero sueco Henrik Nordlander, del extremo Javi Muñoz, del central argentino Tincho Jung, del central portugués Gonzalo Ribeiro y del lateral rumano Andrei Buzle. También ha renovado a dos iconos locales como el extremo José Cuenca y el veterano portero Álvaro de Hita, además de al central germano-israelí Chen Pomeranz y a Xavi Tuá. De la pasada temporada se mantienen con contrato en vigor el pivote Javi García y el lateral Luisfe Reina.

En el capítulo de salidas están los serbios Mihailo Mitic y Borivoje Djukic, el argentino Sean Corning, el esloveno Jaka Spiljak, el eslovaco Michal Konecny y los brasileños Joao Da Silva y Felipe Borges.