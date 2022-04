El Córdoba Fútsal aborda un partido "fundamental" ante el Manzanares

Después de más de un mes de paréntesis en la competición -y como inicio de otro maratón de partidos en escaso tiempo, gajes del calendario-, el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad retorna al Palacio de Deportes Vista Alegre (sábado, 20.00 horas, LaLiga Sports TV) para afrontar un partido trampa, una de esas citas que pueden hacer daño a los objetivos y mellar la moral de un modo especial. El equipo blanquiverde, ya con callo en Primera División, sabe de todo eso y no parece dispuesto a despistarse. No lo va a permitir, en cualquier caso, su entrenador, Josan González, que ha declarado que el partido es "fundamental" para los suyos. El Manzanares Quesos El Hidalgo, un recién ascendido que bracea por salir a flote en la zona baja, es un rival que provoca respeto. En la primera vuelta, el Córdoba sufrió lo suyo para arrancar un empate (3-3) en el Pabellón Antonio Caba.

"Mantiene un bloque del año pasado y el mismo entrenador, y se han reforzado con jugadores de primer nivel que pueden estar en cualquier club de España y un portero muy prometedor. Creo que puede ser uno de los equipos que mejor se ha reforzado durante las Navidades", explica Josan González a propósito del Manzanares, que apuntaló su meta con el joven Antonio Navarro, de ElPozo Murcia, y protagonizó una de las bombas del mercado invernal con la llegada de Raúl Campos, internacional de la selección española que decidió salir del Palma Futsal y que dará un salto de calidad tremendo al plantel que adiestra Juanlu Alonso.

Josan no esconde la dificultad del partido. "Es muy importante para nosotros y puede marcar el devenir de la competición", admite el pontanés, que espera poder contar con todos sus jugadores para abordar el choque en la tarde del sábado. Las vacaciones de Semana Santa y el hecho de coincidir con el partido que el Córdoba CF disputa en Mérida, con el ascenso en juego, puede mermar la presencia en las gradas. "Espero que nuestros aficionados puedan acudir, que la gente responda y que con su apoyo seamos capaces de sacar los tres puntos", indica.

El mismo plan

Para el entrenador cordobesista, el plan de ruta es el mismo. Tras el largo periodo de inactividad competitiva, toca retomar el pulso en un tramo final de campeonato en el que se despejarán todas las incógnitas. "Nosotros seguimos nuestro camino, con nuestra vista fija en el objetivo primero, que es alejarnos definitivamente de la parte baja de la tabla y mirar los próximos compromisos con opciones de hacer una temporada inolvidable", ha expresado, sin hacer referencia expresa a las eliminatorias por el título, reservadas a los ocho primeros. De cualquier modo, parece claro que el Córdoba hará su mejor registro clasificatorio desde que ascendió a Primera. Cuatro puntos separan a los cordobeses de la octava plaza, que ostenta Industrias Santa Coloma (31 puntos), los mismos que Ribera Navarra FS. Sellar los tres puntos ante en Manzanares permitiría al Córdoba Patrimonio no desligarse en la pugna por entrar en la zona de privilegio.

El equipo cordobesista buscará el modo de reconducir su trayectoria después de tres empates y una derrota en el último tramo antes del parón por la Copa de España. El retorno de Kazuya Shimizu, su máximo goleador en el presente campeonato con 12 dianas, puede ser un factor desequilibrante. "Podríamos haber conseguido los tres puntos en cualquiera de esos partidos pero por ciertos detalles y no saber gestionar los momentos de partido, no pudimos", declaró el jugador a la LNFS esta semana. El japonés admite que la posibilidad de engancharse al play off es es "algo que tenemos en la cabeza, estamos a tan solo 4 puntos de poder entrar y es una gran motivación".