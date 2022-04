El Córdoba Futsal volverá este sábado a la competición en la Primera División de fútbol sala para iniciar la recta final de la temporada. El conjunto que entrena Josan González recibirá al Manzanares a partir de las 20.00 horas en Vista Alegre.

El conjunto blanquiverde no compite desde que el 26 de marzo perdió por 5-4 en la cancha del Xota. Además, en Vista Alegre no disputa choque alguno desde que el 22 de marzo empató a dos goles contra el Real Betis Futsal. Los cordobeses buscarán romper la racha de tres partidos que arrastran sin conocer el triunfo, pues no lo consiguen desde que el 12 de marzo superaron por 5-1 al Burela.

La escuadra cordobesa regresa a la liga en la décima plaza con 27 puntos en 21 partidos. La permanencia la tiene encarrilada al estar a 13 puntos el Betis Futsal, el equipo que abre la zona de descenso directo, si bien los verdiblancos cuentan con un partido aplazado. El sueño de disputar las eliminatorias por el título está a 4 puntos, ya que el octavo, el Santa Coloma, acumula 31 puntos.

El Manzanares viajará a Córdoba con la necesidad de sumar puntos, pues aparece en el puesto 13 de la tabla con solo 3 más que el Betis, una ansiedad de la que podría aprovecharse el Córdoba Futsal.

Un regreso frenético a la competición

Los de Josan González afrontarán ahora 5 partidos en 21 días, pues tras el partido contra el Manzanares jugarán en Vista Alegre frente al Jaén Paraíso Interior (24 de abril) y el Barcelona (7 de mayo) y fuera contra ElPozo Murcia (20 de abril) y Emotion Zaragoza (30 de abril).

El pívot japonés Shimizu es con 12 tantos el máximo goleador de un equipo en el que también destacan Zequi (10), Saura y Lucas Perin (7) y Ricardo (6).

El Córdoba Futsal compartirá horario con el partido que jugará el Córdoba CF en el campo del Cacereño, debido a que comenzará a las 19.00 horas. Muchos de los aficionados presentes en Vista Alegre seguirán el partido del Córdoba que podría ocurrir que subiera matemáticamente mientras se esté jugando el duelo Córdoba Futsal-Manzanares.