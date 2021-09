El Cajasur Deportivo Córdoba no pudo revalidar su título en la Copa de Andalucía al perder por 5-1 contra el Atlético Torcal. Las de la Costa del Sol, club de la máxima categoría, sacaron fruto a su mejor puesta a punto para vencer a las cordobesas y, de paso, cobrarse su particular venganza por la final de la edición pasada.

Superioridad manifiesta de las malagueñas

Las malagueñas, con mayor rodaje a lo largo de la pretemporada, mostraron sus credenciales de la mano de Tere Muñoz -ex jugadora cajista- y Alejandra Rochel. De hecho, esta jugadora fue la encargada de abrir el electrónico, cumplido el minuto 4, a pase de Eva González desde el perfil diestro. El plantel de Cubero, pese a ello, no arrojó la toalla y se acercó peligrosamente hacia el arco de Valeria aunque sin acierto. Dicha tesitura propició que el Torcal, en otra magnífica acción de Eva en el 12, obtuviera el segundo con cierto suspense. Tere, llegando al segundo palo, empujó entre rechazos el esférico al interior de la portería, una jugada que no gustó al técnico cordobés debido a la pasividad defensiva de su bloque.

La historia pudo ir a peor a renglón seguido. Y es que Alejandra, rematando desde lejos, golpeó su intentona en la base del palo. La superioridad manifiesta de las de rosa, escuadra que debutará en Primera División la próxima semana, minó a un Deportivo Córdoba que marraba en los controles y en la creación de juego. Las de Víctor Quintero, apoyadas en la grada por su público en Alhaurín de la Torre, perdonaron una y otra vez el tercero. Por ejemplo, Nieves, tras un robo, se topó con la rápida intervención de Ceci Moreno. Su empuje, no obstante, logró el premio deseado a segundos del descanso. Ceci, a través de un potente chut escorado, hizo el 3-0 que desniveló definitivamente la balanza.

Las cordobesas, con todo pese a la adversidad

El envite, ya en el segundo tiempo, arrojó problemas físicos como los de Celi Calderón o Rocío Gracia. La carga de tres partidos consecutivos, en apenas una semana de preparación, fue un hándicap difícil de superar para las cordobesas. Eso sí, Marixu, en el 27, recortó diferencias dando una lección de pundonor sobre el 40x20. A continuación, el susto se produjo al recibir Ceci Moreno un fuerte golpe de Nieves, lo que llevó a las colegiadas a la expulsión de la jugadora local. Por fortuna, la arquera se reincorporó después del parón para que fuera atendida.

Ese instante sirvió para que el Deportivo Córdoba se metiera tímidamente en el compromiso, aunque siempre muy limitado. De hecho, Ceci apagó cualquier atisbo de reacción haciendo el cuarto de la tarde. Cubero, apostando por jugar de cinco hasta el final, demostró que su plantel no iba a bajar la cabeza. Sin embargo, Tere logró robar un balón para cerrar el duelo con el 5-1.

Ficha técnica:

5 -Torcal: Valeria, Tere Muñoz, Alejandra Rochel, Eva González y y Ceci -quinteto inicial-, Claudia, Paula Sanz, Nieves, Ana Rueda, Ana Mayoral, Ana Gómez, Raquel Barea y Carmen Jiménez.

1 -Deportivo Córdoba: Ceci Moreno, África Lozano, Celi Calderón, Neiva Cano e Inma Sojo -quinteto inicial-, Ana Rodríguez, Ana Haro, María Uceda, Lau Fernández, Rocío Gracia, Marixu y Yanira.

Goles: 1-0 (4') Alejandra Rochel. 2-0 (12') Tere Muñoz. 3-0 (19') Ceci. 3-1 (27') Marixu. 4-1 (36') Ceci. 5-1 (39') Tere Muñoz.

Árbitro: Gutiérrez Echeverría y Valencia Olivares (comité andaluz). Amonestaron con cartulina roja a Nieves en el Atlético Torcal.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de Andalucía disputado en el Polideportivo Municipal El Limón de Alhaurín de la Torre (Málaga).