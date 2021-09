El Deportivo Córdoba Cajasur empieza por todo lo alto su listado de encuentros de la pretemporada 2021-22. Las de Juanma Cubero intentarán revalidar su trono en la Copa de Andalucía desde este viernes 10 de septiembre en Alhaurín de la Torre (Málaga). Las verdes, vencedoras de la edición anterior, disputada también el tierras malagueñas -Villanueva de Tapia y Archidona-, debutarán en los cuartos de final, a las 17:00 horas, contra la UD Alhameña. Será la primera piedra de toque para un plantel que lleva poco más de una semana de entrenamientos.

Un prematuro comienzo del torneo regional

El preparador indicó que les hubiera gustado llegar a la cita "como lo hicimos el año pasado, con una preparación y una programación basada en el objetivo de ganar la Copa". No obstante, dicho proceso resultó "más difícil" debido a lo pronto que acontecerá el campeonato. "Tenemos que ir a competir pero no podemos perder la cabeza con las cargas, tal y como tiene programado nuestro preparador Sergio Cárdenas", ya que "a fin de cuentas, lo que nos interesa es llegar al inicio de la Liga en las mejores condiciones". El grupo lleva "pocos días en los que la cabeza la tenemos en la Copa de Andalucía", aunque aseguró que darán "todo lo que podamos, siempre con cabeza y esperando que no haya lesiones ni problemas".

A la celebración de esta eliminatoria regional la catalogó de "un poco rara por las fechas". Sin embargo, siempre será una prueba "muy bonita donde los equipos compiten para llegar lo más lejos posible". Añadió que el trofeo "no debe perderse", pero jugándose "en unas circunstancias un poco más favorables para todos los clubs". El cuadro cajista, finalmente, hace "lo que nos dicen y respetamos las decisiones que se tomen". Así pues, entrarán en liza participantes "de distintas categorías" que podrán ofrecer "un buen torneo". Su principal deseo, volvió a indicar, es que no se produzcan "lesiones" y "que gane el mejor".

Dentro de las convocadas estarán los dos refuerzos confirmados: María del Mar Uceda y Yanira Valencia. La ala-pívot cordobesa, bajo la explicación de Cubero, es "una vieja conocida que ya consiguió el ascenso a Primera División en 2005 marcando cinco goles en el partido definitivo2. Más tarde jugó "varias temporadas en la máxima categoría" y es consciente "de su rol, de los años que lleva sin jugar y sabiendo que va a aportar veteranía al vestuario, fuerza y mucha intensidad en ataque, además de gol”. Yanira, por su parte, posee "mucha humildad y ambición" y "ganas de seguir avanzando a sus 18 años". El entrenador consideró que les puede ofrecer "más intensidad en la defensa", porque es "buena al corte" y que en ataque "también puede sumar".

⚔️ CONVOCATORIA | Éstas son las doce guerreras que componen la expedición del Deportivo Córdoba para la Copa de Andalucía 🏆



Hoy, 1/4 de final frente a la UD Alhameña (17:00) 💪🏻#GoVerdes #MareaCajista pic.twitter.com/H3k1QnSkj5 — CD CÓRDOBA-CAJASUR FSF (@cordobafs) 10 de septiembre de 2021

El Ejido o Polideportivo Cádiz, posibles rivales

El Complejo Polideportivo El Limón albergará todos y cada uno de los encuentros. Si las cajistas vencen a las granadinas, su siguiente partido -ya en semifinales- se produciría el sábado 11 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, contra el vencedor de El Ejido Futsal y el Polideportivo Cádiz FSF. Por el otro lado del cuadro, el CD Guadalcacín FSF y el Martos FS buscan un puesto ante el Atlético Torcal, clasificado directamente hacia la próxima ronda.

La gran final está fijada para el domingo 12 de septiembre al mediodía y contará, como el resto de la competición, con la cobertura televisiva de la Federación Andaluza -por RFAFtv en su canal 10-. Otro aliciente estará en la presencia de la seleccionadora española, Claudia Pons, que entregará el premio a la mejor jugadora (MPV RFAF) tras el desenlace.

El Deportivo Córdoba busca su quinta Copa

El primer título de Andalucía lo cosechó el bando cordobés en 2009. Lo hizo después de golear 10-1 al Campillos en Martos (Jaén). Una edición más tarde repitió triunfo y rival, aunque en esta ocasión el tanteador se quedó en 7-1. Su tercer trofeo data de 2011, una cita acontecida en Baena y que se saldó con otra cómoda victoria por 8-0 ante el Federópticos Sevilla. El año pasado, frente al Atlético Torcal, consumaron su cuarto y último campeonato por 3-2. El Comarca Níjar (2014 y 2015) o el Loja (2017 y 2019), son otras entidades que poseen dos torneos en su palmarés.

A las cordobesas, una vez acabe el torneo, les quedará prácticamente un mes para estrenarse en esta campaña de la Segunda División -9 o 10 de octubre recibiendo al Cádiz FSF-. Cubero apuntó que se efectuarán “semanas de mucha carga” en las que tienen pendientes cerrar “un par de amistosos con la UD La Cruz -antiguo Cefo- posiblemente los fines de semana del 19 y 26 de septiembre”. A continuación se pretende acometer otro compromiso más antes de centrarse única y exclusivamente en su camino liguero.