El Córdoba CF Femenino tiene prácticamente asegurada la salvación en la Liga Reto Iberdrola. Las de Roberto Ramírez se llevaron el triunfo contra el Valencia Féminas CF B por 5-2. Y eso que la tarde empezó de la peor manera posible al anotar la escuadra ché el primero. Sin embargo, los cuatro goles de Lucía Moral Wifi y el de María Avilés otorgaron tres puntos vitales a las anfitrionas.

Dos novedades introdujo el preparador cordobés con respecto a la goleada sufrida frente al CD Femarguín SPAR Gran Canaria. Carmen Gordillo regresó a la portería después de la expulsión sufrida por Patricia Curbelo en las islas. Además, Karen Vénica apareció en el once titular por Juani Torres para la zona del centro del campo.

Remontada antes del descanso

La primera aproximación del encuentro llevó la firma de las locales. Lisa Scholz, ejecutando un lanzamiento de falta lejana, mandó su intentona a la derecha de la meta defendida por Nerea Pallás. No obstante, el cuadro naranja contestó con un centro desde la derecha que no logró cabecear entre palos la atacante. Tras el susto, la que rozó el gol, cumplido el minuto 10, fue Celia Ruano. La canaria recogió un esférico en las inmediaciones del área, ingresó en dicha parcela y colocó su zurdazo hacia la escuadra contraria. Ahí apareció la mano salvadora de la arquera visitante para mantener las tablas.

La igualdad duraría apenas un suspiro, lo que tardó Júlia Aguado en batir a Carmen Gordillo. La asistencia hacia el segundo palo, en el 12, la conectó de manera perfecta la valencianista para establecer el 0-1. Justo a renglón seguido, el Valencia Féminas CF B marró el segundo en una acción muy parecida. Las cordobesistas, todavía aturdidas por el golpe, pudieron igualar al cuarto de hora por medio de María Avilés. La capitana, disparando abajo, encontró nuevamente la eficaz respuesta de Pallás.

El balón parado se convirtió en una de las mejores armas de las locales. De hecho, en el ecuador del primer acto, Yanire falló un claro remate después de un saque de esquina. Tampoco acertó Celia Ruano, a continuación, a través de otro tiro mordido que rozó el poste. Las pupilas de José Vicente Giménez, muy calmadas en el desarrollo de su fútbol, cedieron toda la posesión a las blanquiverdes mientras aguardaban un error andaluz. Esa tesitura no la desaprovechó Avilés. La mediapunta consiguió batir a las rivales, en el 30, colocando un buen remate al único lugar donde Pallás no podia llegar.

La remontada no tardaría en producirse. Wifi, presionado a la arquera visitante, le robó el esférico y perforó las mallas para situar, en el 37, el 2-1. Esta circunstancia fue una pesada losa para las de la Ciudad del Turia, tanto que Karen Vénica rozó el tercero, antes del receso, con dos acciones que no se tradujeron en diana.

Wifi desnivela la balanza

La segunda parte ofreció motivos para confiar en la plácida victoria del Córdoba CF Femenino, sobre todo porque Wifi demostró su auténtica valía. En el 46 estuvo a punto de materializar su doblete particular de no ser por la guardameta. No tardaría en obtenerlo, ya que en el 54, tras una gran presión de Encarni, elevó la renta al 3-1. Y a renglón seguido, en un córner, hizo su hat-trick para encarrilar el duelo y el objetivo de la salvación.

La relajación azotó a las cordobesistas alcanzando el 66. María Ferrer transformó el 4-2 con un remate desde la frontal que motivó el carrusel de cambios. Ramírez apostó en la segunda ventana de sustituciones por María Lara y Natalia Mills en lugar de Cintia Hormigo y Celia Ruano -en la primera entró Juani Torres supliendo a Vénica-. El ritmo del choque, muy bajo a medida que el final se acercaba, reflejó incertidumbre y nerviosismo en las locales. Es más, Gordillo solventó males mayores deteniendo otro chut potente de Ferrer.

Los últimos compases ofrecieron la posibilidad a Wifi de hacer el cuarto en su cuenta. Pallás, en el 89, evitó que así fuera en primera instancia. En el rechazo, Lara intentó una vaselina que se estrelló en el larguero. Y cuando el compromiso iba a concluir, la joven goleadora internacional alojó en el fondo de la red el definitivo 5-2. La siguiente salida para el Córdoba CF Femenino se producirá frente al Joventut Almassora CF en Castellón. Lo hará con 29 puntos y un coeficiente de 1,381.

Ficha técnica:

5 -Córdoba: Carmen Gordillo, Celia Fernández, Hitomi, Lisa Scholz, Yanire (Aina Torres, 88'), Encarni, Karen Vénica (Juani Torres, 62'), María Avilés, Cintia Hormigo (María Lara, 72'), Wifi y Celia Ruano (Natalia Mills, 72').

2 -Valencia B: Nerea Pallás, María Ortiz (Laura Blasco, 80'), Irene Guillem, Nerea, Laura Pascual, Angy (Irune, 60'), Laura Sánchez (Saray, 46'), María Ferrer, Judit Sánchez (Alicia, 60'), Julia Aguado y Elena Gil (Olga, 46').

Goles: 0-1 (12') Julia Aguado. 1-1 (30') María Avilés. 2-1 (37') Wifi. 3-1 (54') Wifi. 4-1 (56') Wifi. 4-2 (66') María Ferrer. 5-2 (90') Wifi.

Árbitro: Nieves Herminia Delgado Beltrán (colegio andaluz). Amonestó con cartulina amarilla a Irune en las visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada en el subgrupo Sur D de la Liga Reto Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva.