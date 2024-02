Fue uno de los grandes momentos de la ceremonia de los Goya del sábado pasado: Malena Alterio recibía el premio Goya a la Mejor Actriz por su interpretación en Que nadie duerma’. Un premio que reconoce una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, y que fue muy celebrado por los fans de la actriz, que cosecha legiones de seguidores gracias a su papel de ‘Belén’ en la mítica serie de Aquí no hay quien viva.

Pero el momento más mítico de la noche no se vio sobre el escenario, donde la actriz recogía emocionada “su cabezón”, sino detrás del telón, donde se vivió uno de los instantes más emotivos de la noche cuando la intérprete se fundió en un sentido abrazo con Fernando Tejero, su amigo y cómplice, y su partenaire en ‘Aquí no hay quien viva’, dando vida a una de las parejas más famosas de la televisión española: Belén y Emilio, que es también una de las más queridas por los fans.

El abrazo entre los actores duró 18 segundos. “Mi amor… qué nervios, estoy temblando todavía”, le dijo Malena Alterio a Tejero.

El abrazo entre Malena Alterio y Fernando Tejero después de recoger el #Goya2023 a Mejor Actriz Protagonistahttps://t.co/UKn9hSlRJA pic.twitter.com/5GXaXDsDrr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 11 de febrero de 2024

Fernando a Malena: “Te amooo”

El actor cordobés no dudo en compartir el momento en sus redes sociales. “Si me lo dan a mí, no me hace la misma ilusión.Te amooo. Enhorabuena”, escribía Fernando Tejero en su Instagram.

Un poco antes, el propio Tejero había sido protagonista en el escenario al entregar el Goya al Mejor Actor de Reparto a José Coronado en compañía de Loles León, en otro guiño televisivo al clásico de Atresmedia.

Tejero en los Goya

Ni Tejero ni Malena Alterio son ajenos a la ceremonia de los Goya. Fernando Tejero ganó en 2004 el Goya al Mejor Actor Revelación por ‘Días de fútbol’, y ha estado nominado en otras dos ocasiones como Actor de Reparto por ‘Fuera de carta’ y ‘Modelo 77’. Por su parte, Malena Alterio ya fue nominada en 2002 como Mejor Actriz Revelación por ‘El palo’.