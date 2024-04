Los libros llevan historias de crímenes y migración al público cordobés

La novena jornada de la Feria del Libro de Córdoba ha estado protagonizada este sábado por la novela negra y por la lluvia, aunque también ha tenido espacio para las tradicionales firmas de autores, el público infantil y un coloquio sobre la lectura entre los jóvenes. De este modo, el evento literario ha vuelto a atraer la atención de numeroso público con escritores de renombre en el panorama nacional e internacional, y con otras propuestas para los diferentes lectores.

Horizonte (Edhasa) la novela de la periodista María Iglesias, que ha sido presentada por Irina Marzo, redactora de CÓRDOBA, ha abierto la presentación de libros ofreciendo a los lectores una historia sobre la migración basada en hechos reales y, a partir de ahí, una mirada a la existencia de un movimiento panafricanista, protagonizado por jóvenes que plantean una nueva relación, de justicia, entre Europa y África.

María Iglesias explica que la presentación en Córdoba ha sido «bastante especial» porque Sani Ladan, el joven camerunés cuya historia inspira la novela, recaló en esta ciudad atraída por la Mezquita Catedral (es hijo de un empresario e imán, y de una maestra) y aquí fue acogido por dos familias que le apoyaron para continuar sus estudios, que hoy también han asistido al acto.

«Él me habla (en una entrevista) de que existe una nueva generación de jóvenes africanos y de países de la diáspora, que están dando pasos para intentar darle el pulso a Europa por la igualdad que no tienen, por ejemplo, para viajar. En España no lo estamos contando, contamos la migración como la llegada de pateras, pero no qué está pasando en los países de origen. Son conscientes del expolio por parte de Europa, de la connivencia de muchos de sus líderes, y están dispuestos a cambiar esta relación de fuerzas. En la novela, el símbolo es el puente», señala, haciendo referencia a un proyecto real para conectar África y Europa a través del Estrecho de Gibraltar.

Los crímenes de los niños del Arca

Pasado el mediodía, el público de la Feria del Libro ha dado una «cálida acogida» a la novela Aurora Q. (Galaxia Gutenberg), del profesor de filosofía del instituto Maimónides Mario Cuenca. El libro ha sido presentado por el periodista José María Martín.

Irina Marzo (en primer término) y María Iglesias, en la presentación de 'Horizonte'. / VÍCTOR CASTRO

En este nuevo trabajo de ficción, Mario Cuenca plantea el caso psiquiátrico de los niños del Arca. «La novela se organiza como una especie de seminario donde el psiquiatra analiza el caso de los niños y a la presunta madre para explicar el origen de su violencia. Los crímenes (cometidos por estos niños salvajes) no se describen, pero sí se interpretan. Se da por hecho que todo el mundo los conoce por los medios de comunicación», comenta el escritor.

En cuanto a la inspiración para escribir esta obra, el autor explica que «intentaba analizar los orígenes psicológicos de la violencia, por qué somos capaces de destruir a otras personas. La tesis más clásica es que hay una agresividad natural en nosotros, pero yo pensaba que esa explicación no es suficiente. Para destruir a otro, hay que construirse un relato sobre cómo es y por qué es un objetivo legítimo de mi violencia», apunta. En Aurora Q., los analizados son «dos niños perdidos en una montaña, abandonados, y el relato que opera en sus cabezas es Hansel y Gretel. Encuentran un refugio y creen que quienes les cuidan son como la bruja que los engorda para acabar con ellos», relata Mario Cuenca.

Otras presentaciones realizadas este sábado han sido la de Juan Bernier o la rama desprendida (Centro Cultural de la Generación del 27), de Daniel García, y la de Los inocentes (Destino), una nueva novela de María Oruña dentro de la exitosa serie Los libros del puerto escondido, cuyo acto ha logrado un lleno de público.

‘Los jóvenes también leen’

Otra propuesta destacada ha sido el coloquio titulado Los jóvenes también leen, en el que han intervenido el escritor Blue Jeans, Alba Zamora y Raquel Brune. La actividad ha reunido a alrededor de 200 asistentes. Por otra parte, han participado en esta jornada, con la firma de libros, Antonio Ceballos, que ha acudido con La casa del francés (Almuzara) y Lorena Ornia, con Las mesas de Manuela (Gunis), entre otros autores.